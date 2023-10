A- A+

RECIFE Meia Maratona Eu Amo Recife chega à 10ª edição neste sábado (7) com mudanças no trânsito e bloqueios O evento conta com percursos de 21 km, 10 km e 5 km

A Meia Maratona Eu Amo Recife chega à 10ª edição neste sábado (7), com largada às 18h na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da capital. A prova, que deverá unir corredores de vários níveis, contará com percursos de 21 km, 10 km e 5 km.



A realização do evento, que segue até Boa Viagem e depois retorna ao Bairro do Recife, levará a bloqueios em algumas vias da cidade por parte da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a partir das 17h30.

Além da celebração ao esporte, a organização do evento reunirá ainda cerca de dez atrações musicais, que estarão posicionadas em pontos estratégicos do percurso que servirão como homenagem às tradições e riquezas culturais da capital.

“Ao longo de uma década, a Meia Maratona Eu Amo Recife tem se destacado não apenas como uma competição esportiva, mas também como um verdadeiro festival de celebração da cidade”, explicou o diretor executivo do Instituto Incentiva e organizador do evento, Eduardo Couceiro.

Esquema especial da CTTU para o evento

A CTTU montou um esquema especial de mobilidade para prestar auxílio aos condutores e pedestres durante a corrida. Ao todo, foram destacados 64 agentes de trânsito, que estarão a postos em pontos fixos e viaturas para orientar a população.

Além disso, os bloqueios de ruas do Recife para a preservação da segurança dos participantes acontecerá a partir das 17h30, com previsão para serem desfeitos às 20h, segundo a organização da corrida.

Durante o percurso, os corredores partirão da Avenida Barão de Rio Branco, seguindo pelo Cais do Apolo, Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais José Estelita, Largo do Cabanga e Via Mangue, onde farão o retorno nas imediações da Avenida Dom João VI. Após isso, os atletas farão o mesmo caminho de volta até o Cais de Santa Rita, onde poderão acessar a Ponte Giratória para chegar ao Cais da Alfândega.

Assim, os bloqueios serão feitos na Ponto do Limoeiro e na Rua da Aurora, assim como na Ponte Buarque de Macedo. Toda a Avenida Martins de Barros também será fechada para que os condutores possam fazer o desvio pela Rua Siqueira Campos.

Outro ponto de atenção para os condutores será para quem vem da Zona Sul, já que não se pode acessar o Cais José Estelita na altura do Largo do Cabanga e se deve seguir para a Avenida Governador Agamenon Magalhães.

Os condutores que vêm da Avenida Sul também não poderão pegar o Cais José Estelita. A solução será utilizar a Avenida Dantas Barreto e Rua São João para chegar à Rua da Concórdia. A alça do Viaduto das Cinco Pontas também será bloqueada no sentido Boa Viagem durante a corrida, e os condutores que estiverem nessa localidade em direção a Boa Viagem devem seguir pela Rua Imperial e Mascarenhas de Moraes.

Com a Via Mangue interditada, quem estiver na Rua Comandante Antônio Manhães de Matos deverá entrar à esquerda na Rua Bituri e seguir pela Rua Vila Nova da Cabanga, acessar a alça do Viaduto Capitão Temudo em direção à Avenida Governador Agamenon Magalhães, onde retornará pela Ilha do Leite.

Já os condutores que desejarem acessar o Shopping RioMar deverão passar pela Ponte Paulo Guerra e seguir pelas ruas Arquiteto Augusto Reinaldo e República Árabe Unida. Quem quiser chegar ao bairro de Boa Viagem precisará utilizar a Avenida Domingos Ferreira.

