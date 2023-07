A- A+

Saúde Meio milhão de americanos podem ter alergia à carne ligada a carrapatos, diz relatório No documento médicos declaram não ter conhecimento da condição, conhecida como síndrome Alfa-gal

Até 450 mil americanos podem estar vivendo com a síndrome Alfa-gal, uma alergia à carne que tem sido associada a picadas de carrapatos, com muitas dessas pessoas sem diagnóstico, de acordo com dois novos estudos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Em um dos novos estudos , ambos publicados na quinta-feira, os cientistas revisaram os resultados laboratoriais de pessoas que foram testadas para os anticorpos indicadores, identificando 110 mil casos suspeitos desde 2010.

Mas esse número é provavelmente uma subestimação significativa. No segundo estudo , os pesquisadores descobriram que 78% dos profissionais de saúde entrevistados tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre a doença, e muitos médicos que ouviram falar da síndrome não tinham certeza de como diagnosticá-la.

— Nossos 110.000 casos suspeitos de síndrome alfa-gal representam aqueles que encontraram o profissional de saúde que enviou adequadamente para o teste de anticorpos — explica a autora de ambos os estudos, Johanna Salzer, ecologista de doenças e veterinária do órgão.

Quando os pesquisadores consideraram essa lacuna de conhecimento, eles estimaram que o verdadeiro número da síndrome pode estar mais próximo de meio milhão, embora a ecologista reconheça que é “uma estimativa grosseira”.

Para Maya Jerath, alergista e imunologista da Universidade de Washington em St. Louis, que tratou centenas de pacientes com a síndrome alfa-gal, está claro que a condição é significativamente subdiagnosticada.

— Esta é uma história que cada paciente meu me conta, que 'eu tive que ir a cinco médicos antes que eles pudessem me dizer o que era. É bom ter números por trás disso e é definitivamente um apelo à ação — conta Jerath, que não esteve envolvida nos relatórios.

A síndrome de Alpha-gal, que não foi formalmente identificada até os anos 2000, leva o nome de galactose-alfa-1,3-galactose, um açúcar presente na carne bovina, suína, ovina e na carne da maioria dos outros mamíferos, mas não está presente em humanos ou outros macacos.

Os carrapatos de estrela solitária, que os cientistas acreditam serem os principais culpados da doença nos Estados Unidos, podem transmitir o açúcar às pessoas por meio de uma mordida. O sistema imunológico de algumas pessoas pode rotular esse açúcar estranho como uma ameaça e reagir exageradamente à sua presença na próxima vez que comerem carne.

Os sintomas, que muitas vezes levam horas para aparecer, são amplos e podem incluir urticária, náusea, diarreia ou choque anafilático. Mesmo os pacientes que têm a síndrome podem não se sentir mal toda vez que comem carne.

Para diagnosticar a síndrome, os médicos podem pedir um exame de sangue para determinar se um paciente tem anticorpos para alfa-gal. Até agosto de 2021, um único laboratório comercial fazia quase todos esses testes de anticorpos nos Estados Unidos. Em um dos novos estudos, os pesquisadores revisaram os resultados dos testes de anticorpos realizados neste laboratório de 2017 a 2022.

No total, mais de 90 mil pessoas receberam testes positivos durante esse período, e o número de pessoas com testes positivos aumentou anualmente, de cerca de 13 mil em 2017 para quase 19 mil em 2021. Aproximadamente 20 mil casos foram identificados em um estudo anterior, produzindo um total de 110 mil casos suspeitos de 2010 a 2022.

O número crescente de casos identificados anualmente pode resultar do aumento da conscientização, um aumento na verdadeira prevalência da síndrome ou uma combinação de ambos. Carrapatos de estrelas solitárias estão expandindo seu alcance , provavelmente como resultado da mudança climática, e outras doenças que eles carregam, como a erliquiose, também se tornaram mais comuns nos últimos anos.

A síndrome de Alpha-gal era mais comum em uma grande faixa dos estados do sul, meio-atlântico e meio-oeste, onde se sabe que o carrapato solitário vive, descobriram os pesquisadores.

Mas também havia aglomerados no norte de Minnesota e Wisconsin, que não são conhecidos por serem os lares dos carrapatos. Embora algumas das pessoas que deram positivo possam ter adquirido a doença em outro lugar, os resultados também destacam o quanto permanece desconhecido sobre a síndrome alfa-gal.

— Eu não acho que a estrela solitária seja a única resposta — pontua a imunologista Maya Jerath.

Em um segundo estudo, os pesquisadores entrevistaram 1.500 médicos, incluindo médicos, enfermeiros e assistentes médicos usando uma pesquisa online. Eles descobriram que 42 por cento dos participantes não tinham ouvido falar da síndrome alfa-gal. Outros 35% disseram que “não estavam muito confiantes” de que poderiam diagnosticar a doença ou tratar os pacientes que a tinham. Dos médicos que sabiam sobre a síndrome, 48% disseram que não sabiam que teste deveriam pedir para diagnosticá-la.

Salzer enfatizou a importância da prevenção da picada de carrapato, observando que, ao contrário de algumas outras doenças transmitidas por carrapatos, a síndrome alfa-gal não tem tratamento ou cura.

— A síndrome alfa-gal pode ser uma condição vitalícia. Isso definitivamente precisa fazer parte da conversa sobre por que a prevenção de carrapatos é tão importante para a saúde pública — conclui.

