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Guerra no Oriente Médio Meios de comunicação houthis relatam ataques sauditas contra capital do Iêmen Na madrugada, as defesas aéreas sauditas afirmaram ter interceptado dois mísseis balísticos que se dirigiam à capital do reino, Riade, alvo frequente dos ataques houthis

Os meios de comunicação houthis relataram nesta quinta-feira (26) uma série de bombardeios sauditas contra territórios do Iêmen controlados pelo grupo pró-Irã, incluindo a capital, Sanaa.

Na madrugada, as defesas aéreas sauditas afirmaram ter interceptado dois mísseis balísticos que se dirigiam à capital do reino, Riade, alvo frequente dos ataques houthis.

As trocas de ataques entre os houthis e a coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen se tornaram quase diárias desde a retomada da guerra civil, em julho, que encerrou uma trégua iniciada em 2022 no país mais pobre da Península Arábica.

A guerra começou há mais de uma década, com uma ofensiva houthi, e se ampliou em 2015, com a intervenção de Riade à frente de uma coalizão em apoio ao governo reconhecido internacionalmente.

"A força aérea do inimigo saudita lançou hoje uma série de ataques contra a capital, Sanaa", informou nesta quinta-feira a agência de notícias dos houthis.

Um jornalista da AFP em Sanaa viu fumaça na região do aeroporto.

O veículo de comunicação houthi Almasirah informou que os bombardeios tiveram como alvo uma fábrica e depósitos.

Mais tarde, moradores de Hodeida, um porto no Mar Vermelho também controlado pelo grupo pró-Irã, disseram à AFP que ouviram caças sobrevoando a região e fortes explosões.

Os combates vêm se intensificando desde setembro. Os houthis conseguiram importantes avanços territoriais e se aproximaram de Áden, sede temporária do governo iemenita reconhecido internacionalmente.

O grupo pró-Irã também multiplicou os ataques contra instalações petrolíferas sauditas, aeroportos e o distrito financeiro de Riade. Segundo as autoridades sauditas, as ações mataram 26 pessoas.

Por sua vez, os houthis informaram centenas de mortos nas áreas controladas pelo movimento "desde o início da escalada saudita".

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