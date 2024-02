A- A+

SAÚDE Melancia, melão: conheça as 5 frutas diuréticas que ajudam a acabar com a retenção de líquidos Comum no verão, o distúrbio afeta principalmente as mulheres causando aumento de peso

Incômodo que atinge principalmente as mulheres, a retenção de líquidos é um distúrbio comum que causa acúmulo excessivo de líquidos nos tecidos do corpo. Ela se manifesta em diversas regiões, incluindo pernas, tornozelos, mãos e abdômen. O verão é o período do ano que eles mais aparecem causando inchaço e mal-estar.

Alguns fatores que contribuem para seu surgimento são oscilações hormonais (associadas ao ciclo menstrual, gravidez ou menopausa, em mulheres), ingestão excessiva de industrializados, baixa ingestão hídrica, ingestão de bebidas alcoólicas e calor excessivo.

Alguns medicamentos (corticosteróides, antidepressivos e alguns medicamentos para pressão arterial) também podem causar retenção como efeito colateral. Para diminuir os riscos de ter retenção de líquidos, ou tratar o incomodo, é preciso seguir uma dieta equilibrada e balanceada, com menos ingestão de sal e comidas salgadas ou industrializadas e manter-se bem hidratado.

Há cinco frutas que são diuréticas e são conhecidas por ajudar na ingestão de água, além de ajudar o trabalho dos rins, a produção de urina e a eliminação de sódio ajuda a reduzir o inchaço. Confira:

Melancia

Conhecida como uma das frutas mais hidratantes, a melancia é constituída por 90% de água, com alta concentração de líquidos e minerais com ação diurética. Os antioxidantes presentes na fruta ainda influenciam positivamente a função renal.

Pera

A Pera tem baixo teor de sódio associado ao alto teor de potássio que ajuda a manter o equilíbrio da água dentro e fora da célula. Além disso, a fruta é rica em arbutina, substância encontrada na casca da fruta.

Mirtilos

Essas frutas são ricas em antioxidantes e são utilizadas, por exemplo, para prevenir infecção urinária e outros distúrbios da bexiga. Assim como a Pera, possui alto teor de potássio e água, o que ajuda na hidratação do corpo.



Abacaxi

Além da grande concentração de água que ajuda na hidratação, a fruta também é rica em potássio que ajuda a manter o equilíbrio da água no corpo, fazendo o alimento ser um excelente diurético e ajudar a manter uma boa função dos rins. O abacaxi também auxilia a eliminar as toxinas graças às suas enzimas digestivas, como a bromelina, que também ajuda no funcionamento do fígado.

Melão

Além de ter baixas calorias, o melão possui bioflavonóides, que são antioxidantes e anti-inflamatórios e pode ser consumido em boas quantidades, ofertando, principalmente, a água ao organismo.

Sintomas da retenção de líquidos

Inchaço: geralmente ocorre nas extremidades, pés, tornozelos e pernas. Também em outras áreas, como mãos, abdômen e rosto. Você pode sentir que suas pernas estão mais pesadas do que o normal e também alguma tensão na parte afetada do corpo.

Peso: Em um curto período e sem mudanças na alimentação ou no estilo de vida, uma mudança repentina de peso pode estar relacionada à retenção de líquidos.

Pele esticada: A pele pode parecer esticada, brilhante ou se você pressionar áreas (assim como nos tornozelos ou coxas) com o polegar, o retorno da cor do sangue é retardado mais do que o normal (permanece mais branco por mais tempo).

