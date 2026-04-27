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ESTADOS UNIDOS Melania Trump critica Jimmy Kimmel por piada, e presidente pede demissão do apresentador Feita na última quinta-feira, a piada foi recuperada pelos republicanos após o atentado em um jantar contra o presidente Donald Trump no sábado

Melania Trump criticou, nesta segunda-feira (27), o comediante Jimmy Kimmel por um monólogo em que dizia que a primeira-dama dos Estados Unidos tinha a aura de quem espera ficar viúva. Feita na última quinta-feira, a piada foi recuperada pelos republicanos após o atentado em um jantar contra o presidente Donald Trump no sábado.

"O monólogo de Kimmel sobre a minha família não é comédia - suas palavras são corrosivas e aprofundam a doença política dentro dos Estados Unidos", publicou Melania no X.

Figuras públicas alinhadas a Trump resgataram o trecho do programa de Kimmel para pedir que o canal ABC tome medidas contra o apresentador.

O próprio presidente também se manifestou nesta segunda e pediu a demissão de Kimmel. "Jimmy Kimmel deveria ser demitido imediatamente pela Disney e pela ABC" por causa do "desprezível apelo à violência", disse Trump na rede Truth Social.

Funcionários do governo em Washington consideram que o autor do ataque no sábado em um evento de Trump com jornalistas tinha como objetivo matar o presidente e outros membros de seu gabinete.

Seguidores republicanos culpam o incidente no lado democrata, que acusam de atiçar o extremismo com suas críticas ao presidente, ainda que Trump constantemente rompa o decoro político com seus ataques verbais contra todos aqueles que considera rivais.

O apresentador do popular talk-show "Jimmy Kimmel Live!" ficou no centro do debate sobre a liberdade de expressão protegida pela Constituição dos Estados Unidos.

Em seu monólogo da última quinta, Kimmel se apresentou como o hipotético mestre de cerimônias do jantar dos correspondentes da Casa Branca. Em determinado momento, se dirigiu à primeira-dama: "Senhora Trump, a senhora tem a aura de uma futura viúva".

Trump completará 80 anos em junho e é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, enquanto sua esposa, uma ex-modelo nascida na Eslovênia, tem 56 anos.

Em setembro de 2025, a emissora ABC suspendeu temporariamente Kimmel de seu programa noturno, pressionada pela Casa Branca, depois que o comediante afirmou que o movimento de extrema direita MAGA estava tentando tirar proveito político do assassinato do influenciador Charlie Kirk.

"Kimmel, um covarde, se esconde atrás da ABC porque sabe que o canal continuará acobertando-o", declarou ainda a primeira-dama nesta segunda-feira.

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