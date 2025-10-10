Sex, 10 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Melania Trump diz que tem "canal aberto" com Putin sobre crianças ucranianas

A primeira-dama afirmou na Casa Branca que oito crianças ucranianas reencontraram suas famílias nas últimas 24 horas

Reportar Erro
A primeira-dama dos EUA, Melania TrumpA primeira-dama dos EUA, Melania Trump - Foto: Saul Loeb / AFP

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, disse nesta sexta-feira (10) que tem mantido contato com o presidente russo, Vladimir Putin, a respeito do destino das crianças ucranianas tomadas pela Rússia durante a guerra.

Melania, de 55 anos, afirmou na Casa Branca que oito crianças ucranianas reencontraram suas famílias nas últimas 24 horas, graças às negociações entre sua equipe e a de Putin.

"Putin e eu mantivemos um canal aberto de comunicação sobre o bem-estar dessas crianças" ucranianas que residem na Rússia, depois que seu marido, Donald Trump, entregou ao presidente russo uma carta dela durante a cúpula bilateral que os dois presidentes realizaram no Alasca.

Leia também

• Putin: Rússia não será afetada se EUA desistirem de prorrogar tratado nuclear

• Putin reconhece responsabilidade russa na queda de avião do Azerbaijão em 2024

• Rússia diz que ímpeto da reunião entre Putin e Trump no Alasca foi perdido

"Muita coisa aconteceu desde que o presidente Putin recebeu minha carta em agosto. Ele respondeu por escrito, expressando sua disposição de trabalhar diretamente comigo", afirmou.

A ex-modelo nascida na Eslovênia também disse que as duas partes realizaram "reuniões e ligações não oficiais, todas de boa-fé".

"Oito crianças reencontraram suas famílias nas últimas 24 horas", disse, acrescentando que uma delas havia sido deslocada pelos conflitos e estava retornando da Ucrânia para a Rússia.

 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter