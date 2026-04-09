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acusações Melania Trump nega relação com abusos de Jeffrey Epstein A primeira-dama, 55, nascida na Eslovênia, e Donald Trump foram fotografados com Epstein durante seus anos de vida social em Nova York

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, fez um pronunciamento nesta quinta-feira (9), na Casa Branca, para negar acusações que a relacionam com o financista Jeffrey Epstein.

"As mentiras que me vinculam ao vergonhoso Jeffrey Epstein têm que acabar hoje. As pessoas que mentem sobre mim são desprovidas de princípios éticos, humildade e respeito", criticou Melania.

A primeira-dama, 55, nascida na Eslovênia, e Donald Trump foram fotografados com Epstein durante seus anos de vida social em Nova York.

"Imagens falsas e declarações sobre Epstein e sobre mim" circulam há anos nas redes sociais, citou Melania. "Cuidado com em que acreditam: essas imagens e histórias são totalmente falsas."

Com a publicação de milhões de arquivos sobre o caso Epstein, também surgiram nos últimos meses imagens manipuladas em redes sociais.

Epstein morreu em 2019, sob custódia federal, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores. O escândalo afetou o segundo mandato de Trump, que negou envolvimento com os crimes do financista.

"Nunca soube do abuso de Epstein contra suas vítimas. Nunca estive envolvida de nenhuma forma. Não fui cúmplice. Nunca estive no avião de Epstein e nunca visitei sua ilha privada", afirmou Melania. "Nunca fui acusada nem condenada legalmente por nenhum crime relacionado a tráfico sexual, abuso de menores e outros comportamentos repugnantes de Epstein."

A primeira-dama pediu ao Congresso que realize uma audiência pública para os sobreviventes dos abusos de Epstein e dê "a essas vítimas a oportunidade de depor sob juramento".

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