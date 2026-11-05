A- A+

Ucrânia Melania Trump pede um cessar-fogo "mais duradouro" na Ucrânia Primeira-dama mediou uma trégua de uma semana na cidade ucraniana de Oleshky

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, pediu nesta quinta-feira (05) um cessar-fogo "mais duradouro" na Ucrânia, durante um evento na Casa Branca com representantes russos e ucranianos.

A esposa de Donald Trump ajudou a mediar uma trégua de uma semana na cidade ucraniana de Oleshky, ocupada pela Rússia.

A breve pausa, encerrada na noite de domingo, foi um dos episódios mais marcantes de cooperação entre Moscou e Kiev desde a invasão russa da Ucrânia, em 2022.

"Espero que Oleshky inspire uma paz mais ampla. Toda transformação significativa começa com uma pequena centelha", declarou Melania Trump em uma entrevista coletiva conjunta com o enviado presidencial russo, Kirill Dmitriev, e o negociador ucraniano do cessar-fogo, David Arakhamia.

"Agora devemos ter a mesma coragem que demonstramos em Oleshky para encontrar pontos em comum por meio da preocupação compartilhada com o sofrimento das pessoas inocentes", acrescentou.

"Juntos, podemos criar algo mais duradouro do que um cessar-fogo temporário", enfatizou.

Melania concluiu dizendo que havia escrito cartas pessoais ao presidente russo, Vladimir Putin, e ao seu par ucraniano, Volodimir Zelensky.

"O cessar-fogo em Oleshky não teria sido possível sem o presidente Putin e o presidente Zelensky. A cooperação de ambos estabelece um precedente significativo para avançar na paz em toda a região", afirmou.

Veja também