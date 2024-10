Melania Trump sai em defesa de seu marido: "Ele não é Hitler"

A- A+

A ex-primeira-dama ds Estados Unidos Melania Trump defendeu nesta terça-feira (29) seu marido Donald Trump dizendo que "ele não é Hitler" e classificou de "horríveis" as comparações nesse sentido.

"Ele não é Hitler, e todos os seus simpatizantes o apoiam porque querem que o país tenha sucesso", declarou.

O ex-chefe de gabinete da Casa Branca durante o mandato presidencial de Trump, John Kelly, afirmou que o republicano lhe disse uma vez que "Hitler também fez algumas coisas boas" e que "queria generais como os que tinha Adolf Hitler".

Trump, contudo, negou essa afirmação.

Na segunda-feira, durante um comício no estado da Geórgia, ele disse: "Não sou um nazista, sou o oposto de um nazista".

Melania Trump revelou que é favorável ao direito ao aborto em sua autobiografia publicada recentemente, e disse que o ex-presidente sempre soube qual era sua opinião sobre o tema.

"Meu marido conhecia minha posição, minhas crenças, desde o dia que nos conhecemos", afirmou. "Assim que não foi uma grande surpresa para ele", acrescentou.

A ex-primeira-dama opinou que a atual campanha para a Casa Branca, que esteve marcada por duas tentativas de assassinato contra seu marido, era "muito mais perigosa" que as anteriores e confessou ser "bastante seletiva" na hora de decidir aonde vai e o que fazer.

Melania fez poucas aparições na campanha, mas esteve no comício de seu marido no domingo, no Madison Square Garden em Nova York.

Veja também

Kamala Harris Filha do ex-presidente dos EUA George W. Bush declara voto em Kamala Harris