sono Melatonina causa sonhos estranhos e mais vívidos? Especialista em medicina do sono explica Estudos mostram que melatonina pode aumentar o sono REM, estágio do ciclo do sono em que a pessoa dorme profundamente

A melatonina, produzida e distribuída pela glândula pineal, é conhecida como o "hormônio do sono" por funcionar como um sinalizador ao corpo da hora de ir dormir. Na sua função de suplemento, permitida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para além da ajuda extra no momento de pegar no sono, ela também pode causar sonhos estranhos e vívidos.

De acordo com Michelle Drerup, psicóloga comportamental em medicina do sono da Clínica Cleveland, nos EUA, isso pode ser explicado como uma resposta natural do corpo ao passar por um sono mais profundo e reparador.

Pesquisas associaram a melatonina a um aumento considerável do ciclo de sono REM, a sigla significa Rapid Eyes Movement, ou movimento rápido dos olhos (traduzido do inglês). Este é o sinal físico de que uma pessoa está nessa fase do sono, considerada a mais profunda e conhecida por causar sonhos vívidos.

"Se você passa mais tempo no estágio do sono em que é mais provável que os sonhos vívidos ocorram, isso pode naturalmente levar a um aumento nos sonhos ruins/vívidos" explica.

Além disso, ao dormir, o corpo libera a vasotocina, uma proteína que regula esse ciclo.

"Quantidades maiores de melatonina podem levar a níveis mais elevados de vasotocina – portanto, mais sono REM e sonhos potencialmente vívidos" acrescenta.

Outros efeitos colaterais

Ainda, segundo a especialista em termos de dose, é sugerido entre 1 a 3 miligramas de melatonina por noite.

"A melatonina é geralmente segura para a maioria das pessoas, mas uma dose muito alta pode levar a efeitos colaterais desagradáveis" alerta.

Dentre os efeitos colaterais mais comuns após a ingestão de uma quantidade maior do que a necessária estão:

Dores de cabeça;

Tontura;

Náusea;

Sonolência.

Já os menos comuns, mas ainda possíveis de serem sentidos são:

Sonolência durante o dia;

Confusão mental;

Irritabilidade;

Tremores;

Pressão sanguínea baixa;

Cólica abdominais.

