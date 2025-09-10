A- A+

saúde Melhores hospitais do mundo: Brasil tem 22 no ranking da revista americana Newsweek; saiba quais são Entre eles estão o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio Libanês, o Instituto do Coração e o Hospital São Paulo da Unifesp

A revista americana Newsweek divulgou a lista dos melhores hospitais do mundo em 2026 e, dessa vez, há a participação de 22 hospitais brasileiros — seis sendo públicos e dezesseis privados. Entre eles estão: o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio Libanês, Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas e o Hospital São Paulo da UNIFESP.

A lista dos melhores hospitais do mundo é organizada anualmente pela revista americana em parceria com a empresa global de pesquisa de dados Statista.

O ranking destaca os principais hospitais do mundo em 12 áreas médicas, como os 300 melhores hospitais de cardiologia e oncologia; os 250 melhores de pediatria; os 150 melhores de cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia; e os 125 melhores de neurocirurgia e urologia.

O ranking é baseado em uma pesquisa online mundial realizada de maio a julho de 2025, utilizando recomendações de profissionais médicos, além de dados de acreditação e certificações, e a Pesquisa de Implementação de PROMs da Statista.

Os hospitais reconhecidos neste ranking incluem a Cleveland Clinic, o Hospital for Sick Children, o Johns Hopkins Hospital, a Mayo Clinic-Rochester e o Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Confira os brasileiros da lista:

Mater Dei Hospital Santo Agostinho (Belo Horizonte)

Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas (Campinas)

Hospital Infantil Pequeno Príncipe (Curitiba)

Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre)

Hospital Pró-Cardíaco (Rio de Janeiro)

Pro Matre Paulista (São Paulo)

A.C. Camargo Cancer Center (São Paulo)

BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo (São Paulo)

GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP) (São Paulo)

HCOR (Hospital do Coração) (São Paulo)

Hospital Alemão Oswaldo Cruz (São Paulo)

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (São Paulo)

Hospital e Maternidade Santa Joana (São Paulo)

Hospital e Maternidade Sepaco (São Paulo)

Hospital Infantil Sabará (São Paulo)

Hospital Israelita Albert Einstein (São Paulo)

Hospital Nove de Julho (São Paulo)

Hospital São Luiz Itaim (São Paulo)

Hospital São Paulo - UNIFESP (São Paulo)

Hospital Sirio-Libanês (São Paulo)

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (São Paulo)

Instituto do Coração (InCor) (São Paulo).

Veja também