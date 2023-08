Melhorias habitacionais são o tema da 2ª Virada da Habitação, no Compaz da Joana Bezerra

A- A+

A sociedade civil vai poder discutir sobre melhorias habitacionais no painel que encerra a 2ª Virada da Habitação, que acontece nesse sábado (19), no Compaz Dom Hélder Câmara, no bairro da Joana Bezerra, área central do Recife.



O encontro começa às 8h e vai até as 14h. Além da sociedade civil, o evento reunirá movimentos, coletivos sociais, organizações do terceiro setor e representantes do poder público e do meio acadêmico para discutir a importância da execução de melhorias habitacionais em construções precárias no Brasil e outros temas relacionados à habitação. A inscrição é gratuita. Para fazer, clique aqui.

Encontro em outras cidades

Além da capital pernambucana, outros 14 municípios espalhados por todo o Brasil terão a oportunidade de sediar o encontro, são eles: Sorocaba, Itu, Salto, Itapevi, Curitiba, Pelotas, Porto Alegre, São Paulo, Goiânia, Brasília, Rio Grande, Belo Horizonte e Vitória.



De acordo com a gerente de Programas da Habitat Brasil e mediadora do painel de encerramento do encontro, Mohema Rolim, o cenário é oportuno para o evento e a promoção do diálogo com o poder público, a sociedade civil e os movimentos sociais.



“A Virada da Habitação 2023 chega em um momento importante para a cidade do Recife com o recebimento da primeira parcela do investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no programa ProMorar, a reabertura da política nacional de moradia com o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, e a reestruturação do Conselho Nacional das Cidades. É preciso entendermos se, e como, a cidade do Recife vai enfrentar o déficit habitacional de mais de 75 mil unidades”, explicou.



No Recife, também será discutido o papel fundamental da moradia e a relação com saúde e bem-estar, além da leitura da carta de propostas da Articulação Colabora Habitação para o Programa Nacional de Melhoria Habitação, com abertura para as contribuições do público durante o evento.



Criada em 2022, a Virada da Habitação surgiu com o propósito de reunir diversos setores para debater questões ligadas à habitação social e à falta de moradia digna que ainda aflige milhões de brasileiros.

Habitat para a Humanidade Brasil

Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização da sociedade civil que, há mais de 30 anos, atua para combater as desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver. Presente em mais de 70 países, a organização promove a incidência em políticas públicas pelo direito à cidade e soluções de acesso à moradia, à água e ao saneamento, em articulação com diversos setores e comunidades.

