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Inteligência Artificial Meloni denuncia a divulgação de fotos falsas com sua imagem gerada por IA Dirigente de extrema direita publicou na terça-feira(5), nas suas contas de redes sociais, uma dessas imagens que, segundo ela, circulou nos últimos dias, mostrando-a com roupas leves em um ambiente de camarim

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, denunciou a divulgação de fotos falsas geradas por inteligência artificial com a sua imagem, entre elas uma em que aparece em roupa íntima, e classificada-as como uma "ferramenta perigosa".

A dirigente de extrema direita publicou na terça-feira, nas suas contas de redes sociais, uma dessas imagens que, segundo ela, circulou nos últimos dias, mostrando-a com roupas leves em um ambiente de camarim. “Devo considerar que quem fez, pelo menos no que diz respeito a mim, deixou-me muito mais bonita”, escreveu.

"Mas o problema vai muito além da minha pessoa. Os 'deepfakes' são uma ferramenta perigosa, porque podem enganar, manipular e habilidades qualquer um. Eu posso me defender. Muitas outras pessoas não podem", acrescentou.

"Por isso, uma regra deveria aplicar-se sempre: verificar antes de acreditar, e acreditar antes de compartilhar. Porque, se hoje acontece comigo, amanhã pode acontecer com qualquer um", concluiu Meloni.

Em sua mensagem, o dirigente italiano retomou o comentário de um internauta que parecia ter sido enganado pela imagem e que escreveua que a cena era "vergonhosa e indignada da carga institucional que ocupa".

No ano passado, já tinham circulado imagens sexualizadas e manipuladas da primeira-ministra, em particular num site pornográfico que publicava imagens falsas de mulheres conhecidas.

O governo aprovou depois uma lei que criminaliza os ‘deepfakes’ que causam um “prejuízo injustificado” à pessoa representada.

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