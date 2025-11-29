A- A+

suplemento 'Melzinho estimulante': Anvisa determina suspensão e recolhimento do suplemento Power Honey Autarquia alerta que o rótulo, o nome da marca e a divulgação do produto sugerem indicações terapêuticas não comprovadas

Uma nova determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (28), o recolhimento do suplemento alimentar líquido Power Honey, também chamado de "melzinho estimulante", da empresa Alemed Nutracêutica Indústria e Comércio Ltda.

De acordo com a autarquia, o rótulo, o nome da marca e a divulgação do produto sugerem indicações terapêuticas não comprovadas, que podem enganar ou confundir o consumidor quanto aos ingredientes presentes no suplemento.

Em alguns sites de venda, o suplemento Power Honey é descrito como um suplemento à base de mel em pó, que contém taurina, cafeína, ômega 3, gengibre, canela, beterraba e guaraná.

"O suplemento faz alegações terapêuticas não aprovadas, como 'estimulante natural', e tem quantidades de conservantes, como benzoato de sódio e sorbato de potássio, acima do permitido", diz comunicado.

Após a determinação da Anvisa, a fabricante é obrigada a fazer o recolhimento do produto. Além disso, a medida também suspende a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo do suplemento.

