Membro da Academia Pernambucana de Ciências é destaque no Prêmio Confap de CT&I
O Nordeste também teve oito pesquisadores entre os 23 premiados do evento
O professor Gauss Cordeiro, membro da Academia Pernambucana de Ciências, está entre os 23 agraciados com o Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação - Professora Niède Guidon, cuja cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (18), em Curitiba, Paraná.
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Gauss Cordeiro (UFPE) conquistou o primeiro lugar na categoria Pesquisador Destaque em Ciências Exatas. Na cerimônia, ele foi representado pela diretora-presidente da Facepe, e também acadêmica, professora Fernanda Pimentel. Outros dois cientistas pernambucanos ganharam destaque.
São eles: Marcelo Tabarelli (UFPE), que ficou em segundo lugar na categoria Pesquisador Destaque em Ciências da Vida. Já a professora Márcia Rejane Macedo, da Universidade de Pernambuco (UPE), recebeu Menção Honrosa na categoria Pesquisadora Inovadora - Setor Público.
O reconhecimento evidencia a excelência da produção científica pernambucana e sua contribuição para o desenvolvimento do conhecimento, da inovação e da sociedade.
Nordeste
O Nordeste também teve participação expressiva, com oito pesquisadores entre os 23 premiados, representando mais de um terço dos agraciados. Uma conquista que reforça a força da ciência produzida em Pernambuco e na região Nordeste.