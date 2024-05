A- A+

PRISÃO Membro de facção e um dos mais procurados de Pernambuco, "Rei da maconha" é preso na Bolívia Homem de 53 anos é um dos principais fornecedores de entorpecentes do Estado e membro da facção criminosa Comando Vermelho

Um dos criminosos mais procurados de Pernambuco foi preso em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e enviado ao Recife na noite dessa terça-feira (28).

Apelidado de "Rei da maconha", o homem de 53 anos, que não teve o nome divulgado, é um dos principais fornecedores de entorpecentes do Estado e membro da facção criminosa Comando Vermelho.

Ele é investigado por roubo e assalto a bancos, porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, além de tráfico de drogas, uso de documento falso e falsificação de documento público

Segundo a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco/PE), o nome do suspeito foi inserido na difusão vermelha da Interpol, passando ele a ser procurado em mais de 40 países.

Rei da maconha é preso na Bolívia. Foto: Ficco/PE/Divulgação

O "Rei da maconha" estava foragido do sistema penitenciário pernambucano desde 22 de abril de 2022. A prisão ocorreu no último sábado (25), durante uma operação da Ficco/PE, com apoio da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (FELCN), da Bolívia.

A entrega do foragido ocorreu na cidade de Puerto Quijarro, fronteira da Ponte Internacional Bolívia-Brasil, onde agentes da FELCN transferiram a custódia do homem para os policiais brasileiros da Ficco/PE.

O criminoso, que é natural do Recife, desembarcou no aeroporto da capital pernambucana por volta das 22h dessa terça-feira (28).



Ele foi encaminhado para o sistema penitenciário e está à disposição da 2ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Estado (TJPE).

A Ficco/PE é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Policia Rodoviária Federal.

