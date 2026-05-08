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JUROS Membro do Fed segue otimista com cortes de juros, mas se diz preocupado com piora da inflação Dirigente afirmou que o Fed precisa monitorar atentamente a inflação e as expectativas inflacionárias dos consumidores

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta sexta-feira (8), que segue otimista quanto à possibilidade de cortes de juros nos Estados Unidos, caso a inflação retome trajetória consistente em direção à meta de 2% e o mercado de trabalho permaneça estável. Em entrevista à Bloomberg TV, o dirigente destacou, porém, que o avanço do processo desinflacionário perdeu força recentemente, em meio ao choque nos preços do petróleo.

Segundo Goolsbee, o relatório de emprego (payroll) de abril mostrou "um mês bastante estável" para o mercado de trabalho norte-americano.

O dirigente afirmou que o Fed precisa monitorar atentamente a inflação e as expectativas inflacionárias dos consumidores, ressaltando que os preços seguem acima da meta há cinco anos. "A inflação está piorando, mas o mercado de trabalho segue estável. Precisamos ficar de olho nisso", disse.

Goolsbee acrescentou que a direção da inflação diante do choque de petróleo é atualmente o principal foco do banco central.

Ele também classificou um cenário de estagflação como "um dos desafios mais difíceis" para autoridades monetárias.

Apesar de reiterar que ainda vê espaço para redução dos juros no futuro, o presidente do Fed de Chicago ponderou que "seria errado pensar que cortes são a única opção" à disposição da autoridade monetária.

Sobre o balanço patrimonial do Fed, Goolsbee afirmou que ele ainda pode ser reduzido, embora não esteja claro se isso será necessário.

O dirigente também disse ter simpatia pela visão do possível próximo presidente do Fed, Kevin Warsh, sobre a comunicação do banco central e se mostrou aberto a discutir propostas para alterar a forma como a instituição se comunica com o mercado, inclusive com a possível abolição do gráfico de pontos.

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