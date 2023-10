A- A+

ISRAEL Membro do Hezbollah morre em bombardeio israelense na fronteira O militante foi atingido após ataque em uma torre de observação na fronteira com o Líbano

Um bombardeio israelense que teve como alvo uma torre de observação na fronteira com o Líbano matou um membro do movimento libanês Hezbollah nesta segunda-feira (9), disse à AFP um funcionário do grupo pró-iraniano.

O militante "morreu como mártir" perto da cidade fronteiriça de Ayta ash Shab, disse a mesma fonte.

Israel bombardeou o sul do Líbano nesta segunda-feira depois de anunciar que matou "vários suspeitos armados" que se infiltraram no seu território, uma operação reivindicada pelo grupo palestino Jihad Islâmica.

O ataque ocorre no terceiro dia da guerra desencadeada após uma ofensiva sem precedentes do movimento islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, contra Israel.

Veja também

