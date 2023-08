A- A+

Espiões Chineses Membros da Marinha dos EUA são suspeitos de espionar para a China Homens foram presos e acusados de terem enviado fotos, vídeos e documentos com dados críticos sobre a organização da Marinha americana

Dois membros da Marinha americana são suspeitos de ter transmitido informação sensível de inteligência para a China, anunciou o Departamento de Justiça nesta quinta-feira (3).

Os homens foram presos e acusados de terem enviado fotos, vídeos e documentos com dados críticos sobre a organização da Marinha americana para espiões chineses, segundo um comunicado.

"Essas prisões são uma recordação dos implacáveis esforços da República Popular da China para minar nossa democracia e ameaçar aqueles que a defendem", disse a diretora adjunta da Divisão de Contrainteligência do FBI, Suzanne Turner, citada no comunicado.

As informações transmitidas são "suscetíveis a comprometer de forma grave a segurança nacional dos Estados Unidos", acrescentou. O primeiro suspeito, Jinchao Wei, foi preso na quarta-feira na base naval de San Diego, onde trabalhava.

Jinchao era maquinista no navio de assalto U.S.S. Essex e suspeita-se que ele colaborava com um agente chinês desde fevereiro de 2020 para lhe transmitir informações sobre o funcionamento, a segurança e o armamento dessa embarcação anfíbia. Em troca, recebeu milhares de dólares.

O segundo acusado, Wenheng Zao, trabalhava na base naval do condado de Ventura, ao norte de Los Angeles. Esse militar, de 26 anos, é suspeito de compartilhar informação sensível com um espião chinês que se fez passar por pesquisador no setor da economia marítima, entre agosto de 2021 e maio de 2023.

O espião havia lhe enviado cerca de 15.000 dólares por informações detalhadas sobre um exercício de grande escala da Marinha na região Ásia-Pacífico, além de dados e planos de um sistema de radar no Japão, na ilha de Okinawa.

Na terça-feira, Washington indicou que o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, foi convidado para ir aos Estados Unidos para reuniões de alto nível.

As relações entre os dois países se degradaram nos últimos anos. Em fevereiro, um balão chinês foi derrubado sobre o território americano por suspeitas de espionagem.

Veja também

RIO DE JANEIRO Caso Moïse: mãe do congolês relata ter sido seguida e ameaçada após audiência