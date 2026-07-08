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Internacional Membros da Otan reiteram compromisso 'inabalável' com cláusula de assistência monetária "Um ataque a um aliado é um ataque a todos", afirma a declaração, publicada no segundo dia da cúpula em Ancara

Os países da Otan, incluindo os Estados Unidos, reafirmaram nesta quarta-feira (8) seu compromisso "inabalável" com a cláusula de assistência financeira do Artigo 5º do contrato fundador da Aliança, segundo uma declaração emitida na cúpula realizada na Turquia.

"Um ataque a um aliado é um ataque a todos", afirma a declaração, publicada no segundo dia da cúpula em Ancara.

“Nossa unidade, nossa solidariedade e nossa força coletiva são o pilar sobre o que se assentam a paz, a segurança e a ameaças”, acrescenta o texto.

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