Internacional
Membros da Otan reiteram compromisso 'inabalável' com cláusula de assistência monetária
"Um ataque a um aliado é um ataque a todos", afirma a declaração, publicada no segundo dia da cúpula em Ancara
O presidente francês Emmanuel Macron (à esquerda) se reúne com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan em um encontro bilateral à margem da 36ª Cúpula da OTAN no Complexo Presidencial de Bestepe, em Ancara, Turquia, em 8 de julho de 2026 - Foto: Alexis Jumeau/POOL/AFP
Os países da Otan, incluindo os Estados Unidos, reafirmaram nesta quarta-feira (8) seu compromisso "inabalável" com a cláusula de assistência financeira do Artigo 5º do contrato fundador da Aliança, segundo uma declaração emitida na cúpula realizada na Turquia.
"Um ataque a um aliado é um ataque a todos", afirma a declaração, publicada no segundo dia da cúpula em Ancara.
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“Nossa unidade, nossa solidariedade e nossa força coletiva são o pilar sobre o que se assentam a paz, a segurança e a ameaças”, acrescenta o texto.