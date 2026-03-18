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CUBA Membros de comboio internacional começam a chegar a Cuba com ajuda humanitária O contingente de uma centena de ativistas europeus chegou ao aeroporto de Havana na noite de terça-feira

Os primeiros membros de um comboio internacional que leva ajuda humanitária a Cuba por mar e ar chegaram a Havana com cinco toneladas de "insumos médicos", reportaram veículos oficiais nesta quarta-feira (18).

O contingente de uma centena de ativistas europeus chegou ao aeroporto de Havana na noite de terça-feira com um "insumos médicos e outros artigos de primeira necessidade", que serão doados a hospitais, acrescentaram.

A ajuda chega em um momento em que Cuba, com 9,6 milhões de habitantes, enfrenta uma forte crise econômica, agravada pela brusca suspensão, em janeiro, do fornecimento de petróleo da Venezuela, depois da queda de Nicolás Maduro em uma intervenção militar americana, e do bloqueio petrolífero de fato que Washington impõe à ilha.

Os ativistas europeus fazem parte de uma iniciativa internacional organizada pela Nuestra América Convoy, que planeja levar "mais de 20 toneladas" de alimentos, medicamentos e equipamentos de energia solar a Cuba, e conta com o apoio da ativista climática sueca Greta Thunberg.

Veículos oficiais da ilha também destacaram que partem do Chile para Havana, nesta quarta-feira, outros integrantes do comboio internacional com "medicamentos, insumos e alimentos para ajudar Cuba ante o recrudescimento do bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos".

Espera-se que no fim de semana chegue à capital da ilha uma flotilha vinda do México.

Os organizadores dos envios, entre os quais está uma coalizão internacional de movimentos, sindicalistas, legisladores, organizações humanitárias e personalidades públicas, já anunciaram que preparam uma grande atividade de solidariedade em Havana.

Entre as personalidades que integram o grupo estão Pablo Iglesias, ex-político espanhol e fundador do partido de esquerda Podemos; o grupo irlandês de punk rock Kneecap; o ativista climático brasileiro Thiago Ávila, e o político britânico Jeremy Corbin, segundo o comunicado difundido pelos organizadores nesta quarta-feira.

"Por mais de seis décadas, o bloqueio dos Estados Unidos tentou sufocar Cuba" e "agora a administração de Donald Trump está escalando este assédio", destacou Corbin, membro do Parlamento britânico, citado no comunicado.

Mas, "a maioria das pessoas ao redor do mundo está do lado do povo cubano", assegurou o ex-líder do Partido Trabalhista.

Pablo Iglesias comentou, por sua vez, que "defender o povo cubano é defender a soberania e a liberdade contra a lógica criminosa do bloqueio"

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