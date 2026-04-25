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Comportamento Memeficação: entenda processo e por que Brasil é líder em consumo e produção de memes Fenômeno é tão grande que rendeu a exposição "Meme: no Brasil da memeficação", que investiga os memes como forma de linguagem, crítica, afeto coletivo e produção estética

Com 78,3% da população conectada, o Brasil é o quinto país com mais usuários de internet no mundo. Usuários que, de acordo com Will Cathcart, presidente do WhatsApp, são os que mais enviam mensagens de áudio no mundo, quatro vezes mais do que em qualquer outro país, e disparam a maior quantidade de mensagens de texto e que desaparecem. Não por acaso, o Brasil se tornou um dos maiores produtores e consumidores de memes do mundo.

De acordo com especialistas, em países como o Brasil, marcado por fortes desigualdades, os memes se tornaram um território fértil para narrativas insurgentes. Do humor - muitas vezes ácido, que revela a precariedade do cotidiano - à crítica social elaborada com poucos recursos e muita sagacidade, o fenômeno é tão expressivo que originou a exposição "Meme: no Brasil da memeficação", atualmente em cartaz em Belo Horizonte. A mostra propõe investigar os memes como forma de linguagem, crítica, afeto coletivo e produção estética.

Memeficação

Clarissa Diniz foi uma das responsáveis pela curadoria da exposição. Ela explica que o meme não deve ser compreendido como um objeto ou conteúdo específico da internet, mas como parte de um processo mais amplo chamado memeficação.

"Uma operação cultural por meio da qual acontecimentos, imagens e discursos são continuamente convertidos em versões condensadas, irônicas e compartilháveis de si mesmos", afirmou a curadora, que também é escritora e educadora na área de artes.

Nesse contexto, o meme é considerado uma linguagem viva, que não se fixa e depende da circulação, repetição e transformação para existir. Desta forma, extrapola o ambiente digital e reorganiza a forma como o mundo é percebido.

Clarissa sugere que o meme funciona como um “sismógrafo cultural”, uma linguagem capaz de registrar e traduzir os abalos do presente. “Ele não apenas comunica algo, mas reconfigura a experiência sensível, reorganizando as relações entre pensamento, afeto e ação”, aponta.

A dinamicidade e constante mudança do que pode ser chamado de “comportamento memético”, segundo Diniz, estão diretamente ligadas à natureza do processo da memeficação. Ela associa essa lógica à ideia de vibração: "O meme permanece ativo enquanto oscila, enquanto se transforma. Quando se estabiliza, perde potência e deixa de operar".

Comportamento memético relatado na exposição "MEME: no Br@sil da memeficação". Foto: Estúdio valente.

A educadora ressalta que a memeficação não se inicia com a internet. “Ela pode ser percebida como uma atualização tecnológica de uma série de práticas culturais que já operavam por repetição, variação, paródia e circulação”.

Entre elas, tradições populares como o Carnaval, a sátira, as marchinhas e os bordões, que já constituíam modos de pensar em público, elaborar tensões sociais e produzir pertencimento por meio do riso. O ambiente digital, porém, intensifica essas operações, ampliando sua escala e acelerando sua circulação.

O artista multimídia e pesquisador em artes Ismael Monticelli, que trabalhou junto com Clarissa na curadoria da mostra, corrobora, afirmando que, nesse contexto, os memes não são uma ruptura, mas uma continuidade.

“Eles atualizam em escala digital uma longa tradição brasileira de elaboração do mundo através do humor. Que passa pela oralidade, pelo Carnaval, pela sátira popular, pela cultura de massa. O que muda é a velocidade, a escala e a intensidade dessa circulação”, explica.

Comportamento

O pesquisador cita o episódio da eleição do Bode Ioiô como vereador de Fortaleza, em 1922, como um exemplo histórico de crítica popular e performance coletiva de desobediência por meio do riso.

“Em um contexto de forte descrença nos representantes políticos locais, eleitores passaram a escrever nas cédulas de votação o nome de um bode que circulava pela cidade. O gesto, repetido em massa, transformou-se numa espécie de votação simbólica e acabou elegendo o animal como vereador”, narra o curador.

Após morrer em 1931, o Bode Ioiô teve o corpo empalhado e doado ao Museu do Ceará, onde permanece como uma das peças mais visitadas.

Corpo do Bode Ioiô empalhado em exposição no Museu do Ceará. Foto: Leo Vila Nova/Folha de Pernambuco

Para Ismael, os memes podem ser considerados uma operação cultural que reorganiza a maneira como o mundo se torna inteligível. "O meme emerge na circulação, na repetição, no desvio. É justamente nesse movimento que ele passa a atuar sobre as nossas formas de percepção", diz.

Monticelli complementa que a dinamicidade não se resume à velocidade, mas à "lógica de instabilidade constitutiva". "Eles só existem enquanto variação, enquanto diferença sobre algo que já circula. Não há propriamente um 'original' a ser preservado. Há uma cadeia de transformações".

“Talvez seja por isso que ele consegue operar como dispositivo de memória, de disputa e de pertencimento ao mesmo tempo. Porque ele não estabiliza o sentido, ele o mantém em circulação”, defende Ismael.

A coordenadora da área de linguagens do Colégio Saber Viver Larissa Carvalho compara a volubilidade dos memes com a constante transformação de formas na teoria literária. Ela menciona conceitos como intertextualidade, polifonia e dialogismo para explicar que a linguagem nunca é fixa, mas está sempre em movimento.

"Os memes têm tudo a ver com esse tipo de linguagem, porque evidenciam isso de maneira muito clara, transformam-se de maneira rápida, adaptam-se a novos contextos, ressignificando o conteúdo o tempo todo", alega Larissa, que também é mestre em teoria literária.

Para a educadora, o fenômeno faz parte da evolução das formas de expressão, ampliando o que se entende por texto e desafiando a escola a atualizar suas práticas para incorporar essa nova linguagem de forma crítica e reflexiva.

“Autores como Machado de Assis, por exemplo, usavam da ironia para expor as contradições da sociedade brasileira, mas de uma maneira extremamente sofisticada. Os memes fazem de maneira muito semelhante, porém mais rápida e acessível”, comenta Larissa.

Do ponto de vista social, o doutor em sociologia e professor da Universidade de Pernambuco (UPE) Bruno Bispo analisa o meme como um objeto cultural que dialoga com as ideologias presentes na sociedade. Portanto, a recepção envolve uma duplicidade de racionalidade e afeto, permitindo que o mesmo meme afete pessoas de diferentes maneiras, conectando-as afetiva e racionalmente.

O meme como um objeto cultural que dialoga com as ideologias presentes na sociedade. Foto: Estúdio valente.

“Isso facilita a multiplicidade de acepções. Podemos ver o mesmo meme e sermos afetados em ‘lugares’ distintos, fazendo com que a gente se conecte afetiva e racionalmente com aquele meme. Diferentemente de um conceito filosófico, que geralmente não abre tanta margem à interpretação como uma imagem simples”, define o sociólogo.

Ele destaca que a circulação e publicização desses memes dependem dos agentes, como os algoritmos das redes sociais e grupos que atuam ativamente para dar visibilidade a determinados discursos. Esse conjunto de fatores fortalece identidades dentro de "bolhas de sociabilidade", em que memes são compartilhados para reforçar laços entre os membros de um grupo. “Cada esfera de sociabilidade tem sua própria produção de memes”.

A mentora de Comunicação Assertiva, especialista em narrativas memoráveis, Jéssica Maria, descreve o meme como uma forma de comunicação e expressão social que "traduz de forma objetiva contextos muitas vezes complexos e dinâmicos".

Para Jéssica, o meme é "atemporal" e uma "linguagem viva, construída por todo mundo o tempo todo". Funcionando como um "atalho de entendimento", gerando identificação e impulsionando o compartilhamento.

A publicidade, política e a arte se dobram aos formatos da "zoeira" na cultura memética brasileira porque a memeficação se tornou um dos principais modos de circulação de sentido na contemporaneidade.

No marketing, o meme atua como uma ponte, tirando a marca de um lugar institucional e colocando-a em uma conversa mais horizontal. Ela define a memeficação como "descompressão", um "respiro" no meio do caos informacional, simplificando situações complexas em algo fácil de consumir e compartilhar. “E isso é potente, mas também pede cuidado, porque nem tudo cabe em simplificação”, alerta a especialista.

Exposição

Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte até agosto, a exposição "Meme: no Brasil da memeficação" promete romper as fronteiras entre "alta" e "baixa" cultura ao reunir artistas consagrados e criadores de conteúdo digital para explicar o fenômeno da memeficação.

Exposição "MEME: no Br@sil da memeficação". Foto: Estúdio valente

Ao pensar a memeficação como processo, o projeto desloca o foco da obra para as operações que a constituem, observando artistas e criadores digitais pelas estratégias que eles mobilizam. A exposição provoca o público a pensar sobre como o país está sendo refeito através de suas imagens mais debochadas, propondo uma experiência em que o riso é deslocado de uma função puramente reativa para uma dimensão reflexiva.

A curadora Clarissa Diniz afirma que o Brasil vem sendo "fabricado por sua própria memeficação", o que significa que os memes não apenas refletem o país, mas contribuem para sua reorganização simbólica, afetiva e política.

“Ao colocar o público em contato com essas operações, a exposição não oferece respostas, mas cria condições para que se perceba o papel do riso na produção de sentido", explica. Ela conclui que pensar o país através de suas imagens mais debochadas é reconhecer que o humor não é um desvio da realidade, mas uma das formas mais intensas de elaboração.

Ismael Monticelli, também curador da mostra, reforça que a exposição convida o público a explorar a memeficação como um dos modos mais potentes e irônicos de narrar o Brasil contemporâneo.

Ele afirma que "é impossível compreender o Brasil de hoje sem entender seus memes", pois eles não apenas refletem a realidade, mas atuam sobre ela, produzindo memória, disputando narrativas, elaborando ficções e gerando pertencimento. "Enquanto fazemos memes, os memes refazem o Brasil", conclui.

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