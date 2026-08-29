A- A+

TECNOLOGIA Memória cheia? Descubra quanto espaço o WhatsApp realmente ocupa no seu celular Passo a passo para modelos Android e iOS mostra quanto espaço de armazenamento WhatsApp consome no aparelho

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares da atualidade, mas seu uso constante implica uma maior acumulação de arquivos que podem estar ocupando muito espaço do seu celular.

Entre fotos, vídeos, mensagens, áudios, figurinhas e muito mais, o aplicativo pode reduzir o desempenho do seu celular ou até mesmo limitar a capacidade de baixar novos aplicativos ou arquivos.





Como saber quanto espaço o WhatsApp ocupa

Para saber quanto espaço o WhatsApp ocupa no seu celular Android, você deve seguir estes passos:

Abra o aplicativo móvel do WhatsApp.

Clique em "Configurações" tocando nos três pontos localizados no canto superior direito da tela.

Selecione "Armazenamento e dados" e, depois, clique em "Gerenciar armazenamento".

Assim, você poderá saber quanto espaço o seu WhatsApp está ocupando no celular. Por outro lado, se o seu celular é iOS, você deve seguir estes passos:

Acesse o WhatsApp e clique em "Configurações".

Depois, toque em "Armazenamento e dados" e "Gerenciar armazenamento".

Neste mesmo espaço, será indicado quanto armazenamento o WhatsApp está consumindo.

Como liberar espaço de armazenamento do WhatsApp?

Existem várias formas de liberar espaço de armazenamento do WhatsApp; a seguir, listamos algumas delas:

Exclua chats ou grupos do WhatsApp com os quais você não conversa mais ou que sejam pouco frequentes.

Evite que o WhatsApp baixe arquivos de forma automática.

Faça um backup e exclua arquivos antigos.

Mova as informações importantes para a nuvem para, depois, excluí-las da memória local do celular.

Com essas opções, o WhatsApp deixará de consumir o espaço do seu celular e você poderá ter mais espaço livre nele.

Veja também