Memorial da Democracia de Pernambuco amplia funcionamento e abrirá aos sábados

O Memorial da Democracia de Pernambuco, vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência do Governo do Estado (SJDH), passará a funcionar agora também aos sábados, das 9h às 17h, com visitas monitoradas a partir das 11h.





O espaço já funcionava aos sábados, mas apenas com agendamento prévio.

O novo horário, que também se estende de terça a sexta-feira no mesmo turno, foi pensado para permitir que mais pessoas possam conhecer o Memorial, especialmente aquelas que não conseguem visitar durante a semana.

Localizado em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, o Memorial da Democracia é um convite à escuta do tempo e à reflexão coletiva. Entre recursos audiovisuais, exposições e acervos interativos, o público percorre os caminhos da luta democrática em Pernambuco e no Brasil, das resistências populares às conquistas de direitos.

“Estreamos, no último sábado, a nova grade de horários com a oficina em homenagem a Soledad Barrett. Com isso, as manhãs de sábado agora também serão de memória, de educação cidadã, de encontro com a nossa história. É um passo concreto para que mais gente possa viver essa experiência e reconhecer a democracia como um patrimônio que precisa ser sempre defendido”, destacou o assessor administrativo do Memorial, Pedro Xavier.

A visitação pode ser feita livremente ou para grupos como: escolares, culturais ou comunitários, que contam com mediação educativa especializada, só por agendamento.

Para a secretária executiva de Direitos Humanos, Gláucia Andrade, a ampliação do funcionamento está alinhada à missão de fortalecer o acesso à cidadania:

“O Memorial não é apenas um espaço expositivo. Ele pulsa como instrumento de formação política, de memória ativa e de afirmação dos direitos humanos. Abrir aos sábados é permitir que mais pessoas se reconheçam nessa história”, afirmou.

Visitas monitoradas podem ser agendadas pelo e-mail: [email protected], pelo Instagram ou pelo telefone (81) 98494-1739.

Com informações da assessoria



