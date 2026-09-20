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Moda

Memórias Costuradas: projeto resgata a história de Santa Cruz do Capibaribe em coleção sustentável

Estilista estreia na passarela do Festival Moda Center com looks que narram a evolução da moda no agreste pernambucano

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Fátima Nunes, estilista, assina uma coleção inteira na passarela pela primeira vez em desfile em Santa Cruz do CapibaribeFátima Nunes, estilista, assina uma coleção inteira na passarela pela primeira vez em desfile em Santa Cruz do Capibaribe - Foto: Divulgação

Conectar o passado de subsistência ao futuro da sustentabilidade é a proposta da coleção Memórias Costuradas, que chega à passarela do Festival Moda Center na próxima quarta-feira (23), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Idealizado pela estilista, modelista e pesquisadora Fátima Nunes, de 70 anos, testemunha ocular das primeiras "feiras da sulanca", o projeto resgata as raízes da confecção local ao utilizar o reaproveitamento de retalhos para a criação de 14 looks exclusivos.

A narrativa da coleção Memórias Costuradas revive a década de 1950, quando mulheres de Santa Cruz do Capibaribe começaram a transformar sobras de tecidos descartados por fábricas têxteis do Recife em roupas e cobertas para suas famílias.

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O que sobrava dessa produção caseira era vendido nas calçadas e canteiros do centro da cidade, dando origem ao polo de confecções que abastece grande parte do mercado nacional.

Na passarela, essa história será contada com peças exclusivas como o Vestido Terra, que abre o desfile, representando o solo vermelho do agreste pernambucano.

As peças seguintes são inspiradas nas cobertas de quadro, a primeira produção das mulheres de Santa Cruz do Capibaribe, feitas de pequenos retalhos de forma artesanal.

Outro destaque são as peças de malha que remontam à chegada das máquinas industriais no final dos anos 1970 e marca o crescimento tanto da quantidade quanto da qualidade da produção local.

“A ideia da coleção surgiu do desejo de homenagear a minha cidade, então resolvi contar a história de Santa Cruz do Capibaribe produzindo uma coleção que representa a origem e todo processo de evolução econômica local”, explicou Fátima Nunes.

O look final representa a própria feira da sulanca, que começou nas calçadas, evoluiu para as bancas de madeira e hoje é o Moda Center, um dos maiores centros de vendas de confecção do país.

“Meu desejo também é que as pessoas, principalmente os mais jovens que chegaram aqui depois dessa evolução, conheçam a história da cidade”, completou.

Estreia
O desfile também marca a estreia de Fátima assinando uma coleção inteira como estilista na passarela.

Natural de Santa Cruz do Capibaribe, mas radicada em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, ela aprendeu na infância a fazer as primeiras peças para bonecas com retalhos descartados pela mãe.

Aos 12 anos de idade, a partir de uma foto da namorada do irmão, confeccionou o primeiro vestido e desde então passou a costurar peças sob encomenda e vender na feira da sulanca.

Às vésperas do Festival Moda Center, Fátima irá contar um pouco da sua história e da história de Santa Cruz do Capibaribe aos estudantes da Escola Municipal Ivone Gonçalves de Araújo e do Centro Educacional Infantil Augustinho Rufino de Melo, na terça-feira (22).

Serviço
Desfile da coleção Memórias Costuradas
Local: Festival Moda Center - Centro de Eventos do Moda Center (Polo de Confecções do Agreste)
Data: 23 de setembro de 2026
Horário: 20h

 

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