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Moda Memórias Costuradas: projeto resgata a história de Santa Cruz do Capibaribe em coleção sustentável Estilista estreia na passarela do Festival Moda Center com looks que narram a evolução da moda no agreste pernambucano

Conectar o passado de subsistência ao futuro da sustentabilidade é a proposta da coleção Memórias Costuradas, que chega à passarela do Festival Moda Center na próxima quarta-feira (23), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.



Idealizado pela estilista, modelista e pesquisadora Fátima Nunes, de 70 anos, testemunha ocular das primeiras "feiras da sulanca", o projeto resgata as raízes da confecção local ao utilizar o reaproveitamento de retalhos para a criação de 14 looks exclusivos.

A narrativa da coleção Memórias Costuradas revive a década de 1950, quando mulheres de Santa Cruz do Capibaribe começaram a transformar sobras de tecidos descartados por fábricas têxteis do Recife em roupas e cobertas para suas famílias.

O que sobrava dessa produção caseira era vendido nas calçadas e canteiros do centro da cidade, dando origem ao polo de confecções que abastece grande parte do mercado nacional.

Na passarela, essa história será contada com peças exclusivas como o Vestido Terra, que abre o desfile, representando o solo vermelho do agreste pernambucano.

As peças seguintes são inspiradas nas cobertas de quadro, a primeira produção das mulheres de Santa Cruz do Capibaribe, feitas de pequenos retalhos de forma artesanal.

Outro destaque são as peças de malha que remontam à chegada das máquinas industriais no final dos anos 1970 e marca o crescimento tanto da quantidade quanto da qualidade da produção local.

“A ideia da coleção surgiu do desejo de homenagear a minha cidade, então resolvi contar a história de Santa Cruz do Capibaribe produzindo uma coleção que representa a origem e todo processo de evolução econômica local”, explicou Fátima Nunes.

O look final representa a própria feira da sulanca, que começou nas calçadas, evoluiu para as bancas de madeira e hoje é o Moda Center, um dos maiores centros de vendas de confecção do país.

“Meu desejo também é que as pessoas, principalmente os mais jovens que chegaram aqui depois dessa evolução, conheçam a história da cidade”, completou.

Estreia

O desfile também marca a estreia de Fátima assinando uma coleção inteira como estilista na passarela.

Natural de Santa Cruz do Capibaribe, mas radicada em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, ela aprendeu na infância a fazer as primeiras peças para bonecas com retalhos descartados pela mãe.

Aos 12 anos de idade, a partir de uma foto da namorada do irmão, confeccionou o primeiro vestido e desde então passou a costurar peças sob encomenda e vender na feira da sulanca.

Às vésperas do Festival Moda Center, Fátima irá contar um pouco da sua história e da história de Santa Cruz do Capibaribe aos estudantes da Escola Municipal Ivone Gonçalves de Araújo e do Centro Educacional Infantil Augustinho Rufino de Melo, na terça-feira (22).



Serviço

Desfile da coleção Memórias Costuradas

Local: Festival Moda Center - Centro de Eventos do Moda Center (Polo de Confecções do Agreste)

Data: 23 de setembro de 2026

Horário: 20h

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