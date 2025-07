Menina baleada em festa infantil em Jaboatão tem morte encefálica, informa HR

A- A+

O Hospital da Restauração (HR) confirmou, na manhã desta sexta-feira (25), no Recife, a morte encefálica de Emily Vitória Guimarães, criança de 6 anos baleada durante uma festa infatil no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), no último domingo (20).

Na última atualização sobre o estado de saúde de Emily, na quarta-feira (23), ela estava internada em estado grave.

De acordo com a família de Emily, ela foi atingida por um tiro na cabeça e outro no braço.

Além de Emily, um rapaz e outra criança também foram baleados na festa.

Na última segunda (25), em entrevista à Folha de Pernambuco, a mãe de Emily, Shirlane Mayara, contou como aconteceu o crime.

“Eu fiquei na frente da casa da minha comadre, esperando ela e conversando. Foi quando esse indivíduo desceu com a arma na mão e já entrou na festa atirando onde minha filha estava. Minha filha foi atingida com dois disparos, um na cabeça e outro no braço. Quando eu vi que ele entrou na festa, eu comecei a gritar para o meu compadre, que correu e foi lá. Quando meu compadre saiu de lá, ele já saiu com ela [Emily] nos braços”, lembrou Shirlane.

Familiares de criança baleada em festa em Jaboatão clamam por justiça - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O suspeito de atirar em Emily passou por audiência de custódia, na última segunda, e foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima.

Antes de ter a prisão preventiva decretada, o homem tinha sido autuado em flagrante por tentativa de homicídio e conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.



O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que o caso segue em fase de investigação policial, que antecede ao julgamento do suspeito.

Confira a nota na íntegra do HR

"O Hospital da Restauração (HR) confirma que a paciente de seis anos, internada na instituição desde o último domingo (20/07), evoluiu para morte encefálica."



