Menina de 10 anos é estuprada na frente do irmão na Mata Norte; homem é preso

Um homem de 52 anos foi preso após estuprar uma menina de 10 anos em Buenos Aires, município localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco, a 61 quilômetros do Recife. De acordo com a Polícia Civil, o irmão da vítima, uma criança de 9 anos, presenciou o momento em que a menina foi violentada.

A prisão ocorreu no último sábado (25), no entanto, o crime aconteceu no dia 14 de março. De acordo com o delegado Thiago Henrique, da Polícia Civil, o suspeito pagou uma quantia em dinheiro aos dois irmãos para que o crime não fosse revelado. "O homem deu R$ 10 a cada um para que as crianças ficassem calados", revelou o delegado em uma postagem compartilhada nas redes sociais. Segundo o delegado, o homem chegou a tirar fotos da menina.

Depois do registro do boletim de ocorrência, que aconteceu cerca de uma semana após o crime, o homem foi alvo de um mandado de prisão e levado ao presídio Dr. Enio Pessoa Guerra, em Limoeiro, no Agreste pernambucano. O suspeito responderá pelo crime de estupro de vulnerável e pode pegar de 8 a 15 anos de prisão.

"Esse tipo de crime acontece de onde a gente menos espera, com pessoas que a gente confia", alertou Thiago Henrique em vídeo publicado nas redes.



