Menina de 10 anos que estava em garupa de moto morre após veículo ser atingido por caminhão

Uma menina de 10 anos que estava na garupa de uma moto com três ocupantes morreu após o veículo ser atingido por um caminhão, na BR-316, em Floresta, no Sertão de Pernambuco.



O acidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira (31), no km 302 da via.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), vestígios verificados no local indicam que o condutor da motocicleta estava cruzando a via para tentar acessar um retorno quando foi atingido pelo caminhão.



Além do piloto, duas crianças estavam na moto, sendo um menino de 5 anos e a menina de 10. Segundo a PRF, todos ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital da região.

O acidente ocorreu na cidade de Floresta | Foto: Divulgação/PRF

Segundo a corporação, a menina de 10 anos não resistiu e morreu na unidade hospitalar. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista e do menino.



O motorista do caminhão, que não ficou ferido, realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal, de acordo com a PRF.

