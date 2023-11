A- A+

saúde Menina de 12 anos com 2 dedos enormes por condição rara tem dificuldade para andar ou usar sapatos A jovem malaia nasceu com Macrodistrofia Lipomatosa (MDL), que aumentou o primeiro e o segundo dedos do pé direito

Com 12 anos, uma menina de Kuala Lumpur, capital da Malásia, despertou a curiosidade da comunidade científica e de pessoas do mundo todo após sua condição ser publicada na revista científica Cureus, sediada em São Francisco, nos Estados Unidos. No artigo, os médicos descrevem a dificuldade da malaia para andar ou usar sapatos devido ao seu “gigantismo” nos dedos do pé.

O “gigantismo” da menina tem nome científico: Macrodistrofia Lipomatosa (MDL). A condição não é hereditária e provoca o aumento progressivo do tecido fibrogorduroso, fazendo-os atingir tamanhos anormais.

“Radiografias simples e achados de ressonância magnética revelaram acúmulo de tecido adiposo ao redor do primeiro e segundo dedos, aspectos medial e lateral do primeiro metatarso, estendendo-se até o arco plantar medial do pé”, informa a publicação.

A menina foi diagnosticada com MDL ao nascer, mas não compareceu a uma consulta médica de acompanhamento desde então. No entanto, quando seus pais perceberam o aumento significativo dos dedos ao longo dos anos — e a dificuldade em situações cotidianas da vida, como calçar sapatos ou simplesmente andar —, ela foi levada ao hospital. Apesar do quadro, a criança não se queixou de dor, mesmo após andar longas distâncias ou ao subir e descer escadas.

Para melhorar a funcionalidade do pé da menina e eliminar a possibilidade de problemas futuros, a equipa médica local realizou uma operação de reconstrução, que foi bem sucedida.

“O MDL é um tipo muito incomum de gigantismo congênito localizado e a consulta cirúrgica é frequentemente realizada por motivos cosméticos”, diz o texto da Cureus. Agora, a paciente pode calçar sapatos e andar sem dificuldades.

Os pesquisadores ainda ressaltaram que a menina estava completamente saudável. “Isso não foi associado a nenhum atraso na obtenção de marcos de desenvolvimento”, informaram. “A criança é a terceira filha de quatro irmãos em um casamento não consanguíneo. Ela nasceu de parto vaginal espontâneo e não há história pré-natal ou perinatal significativa. Nenhuma história familiar de apresentação semelhante ou qualquer outra manifestação semelhante ou anomalias congênitas em outros irmãos”, acrescentaram na publicação.

Apesar do caso ser raro, ele já foi visto outras vezes. Em 2015, por exemplo, Mohammad Kaleem ficou conhecido como o “menino com as maiores mãos do mundo” antes de ser submetido a uma cirurgia dramática para reduzi-las. O menino de oito anos nasceu com uma doença que fazia com que suas mãos e braços continuassem crescendo até parecerem mãos de gigante.

