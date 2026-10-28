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Crime Menina de 13 anos é encontrada morta em campo de futebol na Zona da Mata Sul de Pernambuco Corpo da vítima foi localizado na última terça-feira (27), no município de Ribeirão

Uma menina de 13 anos foi encontrada morta no município de Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado na última terça-feira (27) em um campo de futebol, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

O campo em que a vítima foi encontrada estava situado no bairro Vila Rica e, segundo a Polícia Militar de Pernambuco, já integrava uma área de canavial do município.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o crime como doloso e confirmou que as investigações para elucidação do caso seguem em andamento.

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