Menina de 15 anos que foi mordida por tubarão na praia de Piedade recebe alta do HR

A adolescente de 15 anos vítima de incidente com tubarão recebeu alta nesta segunda-feira (13), do Hospital da Restauração (HR).

Ela estava internada desde o último dia 6, quando deu entrada após ter sido mordida na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A jovem, que teve o braço esquerdo amputado ainda no mar, foi para casa nesta segunda (13). Ela continuará sendo acompanhada no Ambulatório do HR, onde são realizadas consultas de retorno com médicos especialistas, por exemplo.

O outro adolescente, de 14 anos, continua internado com quadro de estável, sem previsão de alta. Ele sofreu o incidente com tubarão no último dia 5 e teve a perna direita amputada.

