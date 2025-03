A- A+

Santa Cruz do Capibaribe Menina de 2 anos sofre traumatismo craniano e é transportada de helicóptero do Agreste ao Recife Socorro foi realizado na tarde desta quinta-feira (27), na aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Uma menina de dois anos foi transportada de helicóptero de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, ao Recife, após sofrer traumatismo craniano.



O socorro foi realizado na tarde desta quinta-feira (27), na aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Por volta das 11h30, a equipe aeromédica foi acionada para realizar o transporte de helicóptero. A suspeita é de que a criança caiu do sofá de uma residência em Brejo da Madre de Deus, também no Agreste", afirmou a PRF.

Após ser encaminhada para o Hospital de Santa Cruz do Capibaribe, a menina foi transportada de helicóptero em 38 minutos até o Campo do Derby, na capital pernambucana.



De lá, seguiu na ambulância do Samu para a Emergência Pediátrica do Hospital da Restauração, onde segue internada.

