MUNDO Menina de 4 anos libertada viu pais serem mortos pelo Hamas, diz família Abigail Mor Edan tem cidadania israelense e dos Estados Unidos foi uma das reféns libertadas pelo Hamas, no terceiro dia de trégua com Israel

Uma menina de 4 anos com cidadania americana foi uma das reféns libertadas pelo Hamas, neste domingo, no terceiro dia de trégua com Israel. A criança assistiu à morte dos pais no ataque de 7 de outubro, segundo afirmou a família.

Abigail, que completou 4 anos na última sexta-feira, estava nos braços do pai quando um homem armado do Hamas atirou nele e ele caiu em cima dela, revelou a tia-avó de Abigail, Liz Hirsh Naftali à NBC News, acrescentando que os pais da menina foram mortos em casa no kibutz Kfar Aza.

A menina correu para a casa de um vizinho, e se juntou a eles no abrigo antiaéreo: “A última coisa que soubemos foi que alguém viu [um] terrorista tirando esta mãe, seus três filhos e Abigail do kibutz”. Os irmãos mais velhos de Abigail, de 6 e 10 anos, se esconderam em um armário por 10 horas e sobreviveram ao ataque terrorista, segundo Liz.

“Eles viram a mãe ser assassinada. Eles viram seu pai assassinado. Essas crianças sabem que seus pais se foram”, disse ela. “O que você diz para essas crianças? Você dá amor a eles. Você dá tudo a eles.

Abigail Edan é a terceira americana a ser solta pelo grupo extremista. Ela está na lista de 17 reféns liberados. No entanto, não foi contabilizada como estrangeira por também ter cidadania israelense.





Aniversário no cativeiro

O presidente dos EUA Joe Biden disse que a menina passou o aniversário de 4 anos no cativeiro. "Ela passou seu aniversário e pelo menos 50 dias antes disso foi mantida como refém pelo Hamas. Hoje ela está livre, e Jilly [Jill Biden, primeira-dama] e eu, juntamente com muitos americanos, estamos orando para que ela fique bem.", disse o presidente americano.

Biden, que tem defendido Israel na guerra contra o Hamas, cobrou que mais americanos sejam liberados. "Não vamos parar até que todos os reféns sejam soltos", escreveu ele na rede social X.

