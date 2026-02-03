Menina de 4 anos morre afogada em sítio na zona rural de Toritama; prefeitura lamenta
Vítima, identificada como Anny Karolyne, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde local, mas não resistiu e morreu
Uma menina de quatro anos morreu afogada na cidade de Toritama, no Agreste de Pernambuco.
O caso aconteceu na tarde do último domingo (1º), em um sítio na zona rural do município e foi confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta terça-feira (3).
A vítima, identificada como Anny Karolyne, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde local, mas não resistiu e morreu.
Segundo a PCPE, a menina deu entrada após sofrer afogamento. A ocorrência de morte acidental foi registrada pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste do estado.
"As diligências seguem até o esclarecimento do fato", destacou a corporação, em nota.
Leia também
• Palcos do Carnaval do Recife já começam a ficar prontos; decoração deve ser finalizada até sábado
• Mulher baleada pelo marido narra cenas de terror: "Falou que ia atrás da minha filha"
• Ao vivo: Câmara do Recife vota pedido de impeachment de João Campos
Anny Karolyne era estudante da Escola Municipal Maria Aurora de Jesus, em Toritama. Nas redes sociais, a prefeitura da cidade emitiu uma nota em que manifesta pesar pela morte da menina.
"Anny deixa um vazio imenso entre seus coleguinhas, professores e em toda a rede municipal. Neste momento de dor, a gestão municipal e todos os seus servidores se solidarizam com os familiares e amigos, rogando a Deus que lhes conceda o conforto necessário para enfrentar esta perda irreparável", afirma o comunicado.