AGRESTE Menina de 4 anos morre afogada em sítio na zona rural de Toritama; prefeitura lamenta Vítima, identificada como Anny Karolyne, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde local, mas não resistiu e morreu

Uma menina de quatro anos morreu afogada na cidade de Toritama, no Agreste de Pernambuco.

O caso aconteceu na tarde do último domingo (1º), em um sítio na zona rural do município e foi confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta terça-feira (3).

A vítima, identificada como Anny Karolyne, chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde local, mas não resistiu e morreu.

Segundo a PCPE, a menina deu entrada após sofrer afogamento. A ocorrência de morte acidental foi registrada pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste do estado.

"As diligências seguem até o esclarecimento do fato", destacou a corporação, em nota.

Anny Karolyne era estudante da Escola Municipal Maria Aurora de Jesus, em Toritama. Nas redes sociais, a prefeitura da cidade emitiu uma nota em que manifesta pesar pela morte da menina.

"Anny deixa um vazio imenso entre seus coleguinhas, professores e em toda a rede municipal. Neste momento de dor, a gestão municipal e todos os seus servidores se solidarizam com os familiares e amigos, rogando a Deus que lhes conceda o conforto necessário para enfrentar esta perda irreparável", afirma o comunicado.

