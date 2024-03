Menina de 4 anos morre dias após médicos falarem aos pais que ela "só estava resfriada"

A- A+

Os pais de Maisie Schmidt, de Ohio, nos Estados Unidos, não esperavam ter que se despedir para sempre da filha de 4 anos quando a levaram ao pronto-socorro, após ela reclamar de tosse e do nariz entupido. A menina, que sofreu sintomas parecidos com os de um resfriado, havia sido infectada com o metapneumovírus humano (hMPV), membro da mesma família de vírus do sincicial respiratório (VSR). Os dois são os causadores mais frequentes das infeções do trato respiratório nas crianças.

Depois da primeira visita ao hospital, e ela ter sido liberada com a explicação de estar resfriada, os pais precisaram levar novamente a menina ao médico. A partir disso, a condição de Maisie piorou rapidamente e ela precisou ser colocada em coma induzido, passando a viver conectada a um aparelho de suporte vital.

Dois dias depois de ser internada, foi descoberto que ela havia sofrido um derrame cerebral. Maisie passou por uma cirurgia no lado direito do cérebro, na qual parte do órgão foi removida no processo. Seus pais tomaram a angustiante decisão de tirar Maisie do aparelho de suporte vital em 26 de março.

Os sintomas mais comuns associados ao HMPV são:

Nariz escorrendo

Tosse

Temperatura

Dor de garganta

