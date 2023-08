Menina de 5 anos e adolescente de 17 morrem baleados na Ilha do Governador

A- A+

Uma menina de 5 anos identificada como Eloá Passos morreu baleada no peito enquanto brincava dentro de casa, na manhã deste sábado (12), na Ilha do Governador. Antes, perto dali, um jovem de 17 anos também morreu, desta vez em confronto com a Polícia Militar. O adolescente teria trocado tiros com a PM na Rua Paranapuã, no bairro do Tauá. Os dois foram encaminhados para o Hospital Municipal Evandro Freire (HMEF), onde já chegaram sem vida, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (Ilha do Governador) perceberam dois homens em uma moto na Rua Paranapuã, na Ilha do Governador, "onde o ocupante de carona portava uma pistola". A assessoria da PM informa que "de acordo com os policiais que atuaram na ação, após uma tentativa de abordagem, o indivíduo disparou contra a equipe, e houve revide". O homem que conduzia a moto foi levado à 37ª Delegacia de Polícia .

Em razão do ocorrido, populares iniciaram um protesto na Rua Paranapuã e fecharam a via de acesso ao Morro do Dendê. Um ônibus foi incendiado na Estrada da Cacuia, altura do número 1360. Uma equipe dos bombeiros foi enviada ao local.

Ao RJTV, Lidiane Passos, tia de Eloá, contou que a sobrinha estava pulando na cama no momento em que foi atingida.

"Estava em casa brincando, pulando na cama. Estava acontecendo a manifestação. Mandaram tiro pra dentro da comunidade, mas atingiu uma criança de 5 anos. Não é a primeira nem segunda vez que a polícia mata criança e adolescente. Até quando? Dentro da comunidade não tem só bandido" disse Lidiane.

A Polícia Militar informou que, depois da troca de tiros com o rapaz que estava na moto, "o comando do 17° BPM foi informado sobre uma criança baleada no interior da comunidade do Dendê", mas ressaltou que "não havia operação policial no interior da comunidade" naquele momento.

Via Twitter, a PM informou há pouco que um helicóptero sobrevoa a Ilha do Governador e "orienta o policiamento que atua por terra". "Equipes do #17BPM e do #RECOM intensificaram o patrulhamento na região após um protesto ocorrido na Rua Paranapuã, nesta manhã, por conta de uma ocorrência policial", afirma a nota.

Veja a nota da Polícia Militar na íntegra:

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do 17° BPM (Ilha do Governador) teve atenção voltada para dois homens em uma motocicleta, na Rua Paranapuã, na Ilha do Governador, onde o ocupante de carona portava uma pistola. De acordo com os policiais que atuaram na ação, após uma tentativa de abordagem, o indivíduo disparou contra a equipe, e houve revide. O suspeito foi ferido e socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Evandro Freire. O homem que conduzia a motocicleta foi levado à 37ª DP a fim de prestar esclarecimentos.

Posteriormente, um grupo de manifestantes atearam fogo em um ônibus na Rua Paranapuã e o Batalhão de Rondas e Controle de Multidão (RECOM) foi acionado em apoio, além do Corpo de Bombeiros para conter as chamas.

O RECOM atua neste momento com patrulhamento por toda a região do ocorrido e em tentativas de obstrução das vias. O Grupamento Aeromóvel também atua em apoio, monitorando a movimentação das vias.

Posteriormente, o comando do 17° BPM foi informado sobre uma criança baleada no interior da comunidade do Dendê e que foi socorrida por familiares. Segundo informações colhidas por testemunhas, a vítima teria sido atingida no interior de sua residência. Ressaltamos que não havia operação policial no interior da comunidade.

O comando da unidade instaurou um procedimento apuratório para averiguar a conjuntura das ações.

Ocorrência em andamento com apresentação na Delegacia de Homicídios da Capital e 37ª DP.

A corregedoria da corporação acompanha os trâmites.

