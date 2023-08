A- A+

Sertão Menina de 5 anos é vítima de estupro em Araripina, no Sertão de Pernambuco Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município

A Polícia Militar de Pernambuco registrou um caso de estupro contra uma menina de 5 anos, na cidade de Araripina, no Sertão do Estado.

De acordo com a corporação, uma confusão foi iniciada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, na sexta-feira (4), após o médico do plantão atender a criança e suspeitar de abuso sexual.

A menina deu entrada no local com dor e corrimento vaginal e passou por exames que confirmaram inflamação íntima e constataram a ausência de hímen na vítima.

Segundo a PM, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município.



A Polícia Civil informou que o delegado responsável está apurando os fatos e que as diligências estão em andamento para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas.

