Menina de 6 é morta após briga de trânsito na Rodovia Fernão Dias

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu preventivamente um homem de 44 anos, acusado de matar Melissa Maria Alexandre Ribeiro, de 6 anos, durante uma briga de trânsito na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em janeiro. A prisão foi efetuada no último sábado (6), quando também foram apreendidos uma pistola 9mm e o veículo utilizado pelo homem no dia do crime.

Conforme as investigações, em 21 de janeiro o pai da criança e o suspeito teriam iniciado uma discussão seguida de uma perseguição.

"Em certo momento dessa ‘disputa’, o veículo do pai da vítima pressionou o veículo onde estava o suspeito, que saiu pela marginal da rodovia. Mesmo assim, ele continuou em uma espécie de perseguição", afirmou Italo de Almeida, delegado que coordena a investigação, em nota divulgada pela Polícia Civil.

Ainda segundo o delegado, "assim que o suspeito voltou à rodovia, emparelhou o carro com o veículo da vítima e efetuou o disparo". Melissa, que estava no banco de trás, foi atingida com um tiro na cabeça e caiu, já sem vida, no colo do irmão, de 3 anos.

A apuração do crime demandou o envolvimento da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), em Contagem, na região metropolitana de BH, em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Imagens de câmeras de segurança instaladas em cerca de 30 empresas localizadas no percurso feito pelos dois carros foram analisadas durante o processo.

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil e segue agora para o Ministério Público de Minas.

