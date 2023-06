Menina de 7 anos morre após pegar celular carregando em tomada, em Paudalho

A- A+

Uma menina de 7 anos de idade morreu, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, após tomar um choque elétrico ao pegar um celular que estaria carregando em uma tomada dentro de uma casa. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a morte foi registrada como "a esclarecer" na Delegacia de Goiana, também na Mata Norte.

Identificada como Thaiara Letícia da Silva, a menina chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu e morreu. A morte aconteceu no domingo (4) e foi registrada na delegacia na segunda-feira (5).

Ainda de acordo com a polícia, foram iniciadas as investigações, que deverão apontar as circunstâncias da morte da menina.

Thaiara era estudante do 2º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Municipal Tancredo Neves. A prefeitura de Paudalho, que afirmou lamentar profundamento o falecimento da menina, publicou nota de pesar.

"Enviamos nossas condolências para a família e nossos mais sinceros sentimentos nesse momento de luto", afirma nota da gestão.

O corpo de Thaiara Letícia foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

