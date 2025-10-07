A- A+

CARNAÍBA Menina de 7 anos que estava desaparecida é encontrada morta no Sertão de Pernambuco Perícia vai investigar causa da morte

A menina Yasmin Pereira da Silva, de 7 anos, estava desaparecida desde o último domingo (5). Ela era aluna do 1º ano da Escola José Batista Neto, que fica no distrito de Ibitiranga, em Carnaíba, no Sertão de Pernambuco.

Após um dia de buscas conjuntas da Polícia Militar de Pernambuco, familiares e moradores da região, ela foi encontrada morta, numa área de vegetação. Não se sabe se a garota tinha marcas de agressão.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, que investiga o caso, quatro homens suspeitos do crime, sendo três adolescentes e um maior de idade, foram encaminhados para a Delegacia de Carnaíba.

Aulas suspensas, em luto

Por meio das redes sociais e da Secretaria de Educação do município, a Prefeitura de Carnaíba emitiu uma nota lamentando o falecimento da vítima.

“Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos seus familiares e amigos. Que Deus conceda conforto e força a todos que sofrem essa perda. Comunicamos aos pais que nesta terça-feira (7), não haverá aula na Escola José Batista Neto”, diz o comunicado.

