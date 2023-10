A- A+

GRANDE RECIFE Menina de 7 anos que sobreviveu após cair de 7º andar de prédio tem alta hospitalar Criança estava internada no HR desde o dia do acidente, em 3 de outubro

Recebeu alta hospitalar, nesta quarta-feira (18), a menina de 7 anos que caiu do sétimo andar de um prédio em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O acidente aconteceu em 3 de outubro, no condomínio Praia de Piedade, na rua Doutor Aniceto Varejão, bairro de Piedade.

A criança estava internada no Hospital da Restauração (HR), que fica no bairro do Derby, área central do Recife, há 15 dias, desde o dia do acidente.

No HR, a menina, que deu entrada com politrauma, passou por cirurgia e exames e foi acompanhada pela equipe do hospital. Inicialmente, ela havia sido levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI); e, dois dias depois, foi transferida para a enfermaria pediátrica.

"Durante o internamento, a menina foi assistida por equipe multiprofissional do setor de pediatria e passou por exames clínicos e de imagem, além de realizar procedimento cirúrgico", disse o HR, em nota, nesta quarta-feira.

Menina cortou tela com tesoura

O acidente aconteceu depois de a menina ter cortado a tela de proteção da varanda do apartamento, segundo esclareceu a Polícia Civil de Pernambuco. O perito da Polícia Científica André Amaral disse, em entrevista à TV Globo, no dia 4 de outubro, que a menina usou uma tesoura escolar para cortar a tela.

"Não tinha a presença de outra pessoa no local, a não ser a criança e alguns animais, tipo canino. A projeção dela, pelo distanciamento da fachada do prédio, leva ao entendimento da Polícia Científica que foi uma queda acidental", afirmou o perito, informando que a menina caiu a 40 centímetros da fachada do prédio.

Durante a entrevista, Amaral disse, ainda, que a criança aparentemente subiu em baldes que continham areia para plantas, e que estes estavam com uma tábua em cima. Os objetos teriam facilitado a escalada para o corte da tela de proteção.

"Ela [menina] teve a intenção de cortar, entretanto, a natureza da queda foi acidental. Ela fez uso de um material cortante, uma tesoura de 17 cm, usada em escolas para cortar papel, e o seguimento que estava na tela é própria desse tipo de tesoura", destacou Amaral, que realizou perícias no apartamento nesta manhã.

A mãe da criança, de 31 anos, foi autuada em flagrante por abandono de incapaz, por ter deixado a menina sozinha no apartamento fechado no momento do caso. Ela foi liberada ainda no dia da queda, após pagar fiança.

"Segundo relatos, ela [mãe] teria saído do local por um determinado tempo, momento em que teria acontecido o fato. A mulher foi levada à delegacia para esclarecimentos", afirmou a corporação.

