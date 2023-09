Menina de cinco anos morre após queda de avião acrobático na Itália; veja vídeo

A- A+

Uma menina de cinco anos morreu neste sábado (16), vítima de um acidente entre um avião e um carro. A aeronave militar de uma patrulha acrobática colidiu com o carro em que ela viajava perto de Turim, no norte de Itália, durante um exercício de treino, segundo a imprensa local.

O acidente ocorreu quando o avião de treinamento, um MB-339, caiu no solo durante a fase de decolagem. O piloto conseguiu ejetar-se com o paraquedas, mas, segundo o jornal La Repubblica, uma parte do avião se soltou e bateu no carro em que estava a menina, provocando uma explosão.

A vítima estava na região com os pais para assistir à sessão de treinamento dos aviões de patrulha acrobática da Força Aérea Italiana. Segundo a mídia local, o irmão de nove anos está gravemente ferido. Os pais das duas crianças e o piloto da aeronave sofreram ferimentos leves.

