SERTÃO Menina de cinco meses morre em Araripina com sinais de violência sexual Os pais da criança foram levados para a 24° Delegacia de Polícia de Homicídios para prestar esclarecimentos

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga a morte de uma menina de cinco meses em Araripina, no Sertão do Estado. Na última segunda-feira (8), a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), da 9ª Companhia Independente, foi acionada para investigar a possível ocorrência de estupro de vulnerável após a criança dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Ao chegarem ao local, a vítima já estava morta.

Segundo a PM, os médicos relataram que a vítima apresentava um quadro de desnutrição e desidratação, além ruptura anal e vaginal. Os pais da criança foram levados para a 24° Delegacia de Polícia de Homicídios, em Araripina, para prestar esclarecimentos.

De acordo com o presidente do Conselho Tutelar de Araripina, Amon Nunes, a pasta foi acionada pela assistência social da UPA logo após a chegada da criança. Ele informou ainda que recebeu um comunicado oficial do delegado João Vaz Gadelha, que acompanha o caso, e que o conselho deve prestar apoio à família.

"Na residência da família moram mais de dez pessoas. Esses outros membros da família devem ser ouvidos ainda nesta quarta-feira (10)", afirmou Amon.

