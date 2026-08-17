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POLÍCIA Menina de dois anos morre afogada em Aliança, Zona da Mata Norte de Pernambuco A garota, identificada como Ellysa Oliveira, estava com os parentes quando tudo aconteceu, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Uma menina de 2 anos morreu após se afogar na tarde do domingo (16). O caso aconteceu no município de Aliança, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A garota foi identificada como Ellysa Oliveira. Ela estava com os parentes quando tudo aconteceu, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. As informações são do g1.

Horas depois, a mãe da menina, Ellysiane Oliveira, publicou uma homenagem à filha nas redes sociais.

"Eu te amo para sempre. Obrigada por tudo, amor. Somente Jesus para sustentar mamãe, viu? Eu aguentava tudo, menos te ver daquele jeito", afirmou.

Em outra publicação, escreveu ainda que "só queria dois minutinhos" com a garota.

Menina de dois anos morre afogada em Aliança, Zona da Mata Norte de Pernambuco. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) afirmou que registrou o caso por meio da 11ª Delegacia Seccional de Goiana.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e a investigação segue em andamento", completou a corporação.

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