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Tragédia Menina de oito anos é internada em estado grave após ataque de onça no Pará Informações foram confirmadas pelo coordenador executivo da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa), Ronaldo Amanayé

Uma menina de oito anos foi atacada por uma onça no sábado, 17, na Terra Indígena Munduruku, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A criança foi internada em estado grave no Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, cidade vizinha ao acidente.

As informações foram confirmadas pelo coordenador executivo da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa), Ronaldo Amanayé.

Segundo Ronaldo, a criança estava com os avós em uma aldeia quando foi atacada pelo animal.

A menina foi socorrida pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Devido a gravidade dos ferimentos a vítima foi levada para o Hospital Regional de Itaituba e segue internada.

De acordo com Ronaldo, "o animal foi capturado e morto logo após o ocorrido", informou.

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