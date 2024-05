A- A+

BRASIL Menina de sete anos é baleada no Rio de Janeiro enquanto caminhava com padastro Criança está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, mas não corre risco de vida

Uma menina de 7 anos foi baleada no final da tarde de sexta-feira (24), no bairro Vila Centenário, em Duque de Caxias, Baixada do Rio de Janeiro. Ela foi socorrida pelo padrasto e levada para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, e não corre risco de vida. O crime foi registrado como lesão corporal provocada por perfuração por arma de fogo (PAF), na 59ªDP (Duque de Caxias).

A criança caminhava com o padastro, por volta das 17h50, pela Rua João Ribeiro, esquina à Rua Manoel Reis, quando uma troca de tiros começou. Ao perceber que a menina foi atingida, o homem a socorreu e a levou para o hospital. Não há indícios de participação de equipes da polícia militar nesse confronto.





A menina deu entrada na sala vermelha do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, às 16h33min, com ferimentos nas pernas. Depois, foi transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes.

A Polícia Civil solicitou filmagens de câmeras de segurança do local para identificar os responsáveis pelo disparo que atingiu a menina.

Operação na Mangueirinha

Segundo a Polícia Militar, há registro de um conflito na Comunidade Mangueirinha, distante cerca de 2km da Vila Centenária, 30 minutos a pé. Agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) realizavam um patrulhamento no local, quando teriam sido atacados a tiros por criminosos.

"Em seguida, na Rua Euclides da Cunha, os agentes tiveram a atenção voltada para um homem que tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe. O suspeito foi localizado. Com ele foram apreendidos uma pistola cal. 9mm, carregador e 1.311 trouxinhas de maconha", dizia a nota.

A corporação também informou que, só posteriormente, os agentes foram avisados sobre a entrada de uma criança baleada no Hospital Municipal Moacyr do Carmo. Uma equipe foi à unidade de saúde e constatou o fato.

