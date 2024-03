Menina de sete anos morre em barco de imigrantes que tentou atravessar Canal da Mancha

A- A+

Uma menina de sete anos morreu afogada, neste domingo, no naufrágio de um pequeno barco com 16 imigrantes, que saíram do norte da França em direção ao Reino Unido pelo Canal da Mancha, disseram as autoridades francesas. Dentre as pessoas que estavam na embarcação, dez eram menores.

O barco “não era do tamanho certo para transportar tantas pessoas”, afirmou a prefeitura da região norte da França em comunicado. O naufrágio ocorreu longe do mar, uma vez que os imigrantes se dirigem cada vez mais para o interior para escapar da vigilância.

O barco virou num canal, a poucos quilômetros do Canal da Mancha. A polícia e os bombeiros chegaram ao local logo após um chamado de um morador, acrescentou a prefeitura.

Os pais da menina, que viajavam com outros três filhos, foram transportados para um hospital em Dunquerque, indicou a mesma fonte. O barco “aparentemente roubado” transportava outro casal, mais dois homens e seis crianças pequenas. Todos foram levados para o hospital.

A promotoria disse à AFP que várias pessoas foram presas e que foi aberta uma investigação por “homicídio involuntário”, entre outras acusações.

Doze migrantes perderam a vida em 2023 enquanto tentavam atravessar o Canal da Mancha, segundo as autoridades francesas. No ano passado, 29.437 migrantes chegaram irregularmente às costas inglesas, em comparação com 45.774 registados em 2022, um ano recorde, segundo dados do Ministério do Interior britânico.



