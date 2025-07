Menina defendendo festas de aniversário brasileiras viraliza nas redes; veja vídeo

A- A+

Um vídeo publicado por uma mãe brasileira viralizou nas redes sociais ao mostrar a filha de apenas 10 anos desabafando sobre a crítica de sua colega canadense em relação às festas de aniversário no Brasil — e não deixou barato. “Como vou explicar pra uma gringa que só come cupcake da Walmart?”, questionou a garota, arrancando risadas e diversos comentários sobre o "patriotismo gastronômico".

A gravação foi feita por Mayte, mãe de Maya, que decidiu registrar o relato da filha após a conversa com a colega estrangeira. No vídeo, Maya conta com orgulho como defendeu o brigadeiro e as comemorações brasileiras.



Segundo a menina, a canadense teria feito pouco caso das festas no Brasil, dizendo que eram “caóticas e barulhentas”. Maya rebateu, comparando a frieza das comemorações estrangeiras a “música de elevador”. A menina ainda tentou criticar o brigadeiro — mesmo sem nunca ter provado — dizendo que parecia “doce demais”. Foi aí que Maya ficou indignada: “Como alguém fala mal de brigadeiro sem nunca ter comido?”, questionou. Assista:

Na página da mãe, o vídeo ganhou repercussão e recebeu uma enxurrada de comentários de internautas encantados com patriotismo da pequena. "O melhor dos melhores já foi a introdução: “Sophie não está pronta para entender como são as coisas no Brasil!” Uma criança que já apresenta a maturidade para entender que cada pessoa tem seu tempo. Milhões de adultos não apresentam essa maturidade e visão.", escreveu uma seguidora.

"Como canadense que morou no Brasil, concordo 1000000% que as festas do Brasil são o top tier", comentou outra.



