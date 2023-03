A- A+

Distrito Federal Menina é encontrada morta durante incêndio no DF; mãe teria asfixiado criança e iniciado o fogo Socorristas encontraram sinais de que a menina de 5 anos estava morta horas antes do início do incêndio

Uma menina de 5 anos foi encontrada morta em um incêndio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (6), no apartamento em que morava em um condomínio atrás do Cemitério de Taguatinga, no Distrito Federal. As informações preliminares da polícia são de que a mãe da criança teria causado o incêndio. Investigações iniciais apontam a morte da criança horas antes do início do fogo. Segundo informações obtidas pela Record TV, a menina apresentava sinais de esganadura. Além disso, durante as manobras de tentativa de reanimação, os socorristas verificaram que o corpo da criança estava "extremamente gelado", sinal de que ela estaria morta há horas. A mãe da criança foi presa em flagrante e conduzida à delegacia.



A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso como homicídio seguido de incêndio.



Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) após contenção do fogo. Um dos bombeiros tentou fazer respiração boca a boca na vitima, "porém a boca estava rígida e gelada, o que indica que a morte provavelmente não aconteceu naquela hora".





Em relato aos bombeiros, a mulher de 32 anos disse que não era para a criança estar no apartamento. Ela disse que usou álcool e bebida para provocar o incêndio na sala do imóvel. "Ela ia sair com o tio dela e o tio dela não [a] levou. Eu ia sozinha, eu ia morrer sozinha hoje", disse a mulher aos socorristas.



Contudo, a hipótese de tentativa de suicídio foi descartada pela investigação porque a mulher foi à casa de um vizinho após ter ateado fogo no apartamento.



Após a prisão em flagrante, a mãe da criança foi conduzida à 12ª DP (Taguatinga Centro).



O apartamento de dois quartos, sala e cozinha onde estava a criança ficava no 10º andar e foi parcialmente consumido pelas chamas. O fogo foi apagado pelos bombeiros e não chegou a atingir outra unidade do edifício.

