ARGENTINA Menina é encontrada morta por asfixia na Argentina e polícia investiga relação com desafio do TikTok O desafio consiste em transmitir ao vivo, nas redes sociais, um enforcamento que possibilite sair da situação no último momento antes do desmaio

Uma menina de 12 anos, moradora da cidade de Capitán Bermúdez, na Argentina, foi encontrada morta por asfixia dentro do próprio quarto. O caso aconteceu na sexta-feira (13). A adolescente estava pendurada com um laço no pescoço. A hipótese da família é que Milagros Soto tenha participado do "desafio do apagão", que circula no TikTok.

O desafio consiste em transmitir ao vivo, nas redes sociais, um enforcamento que possibilite sair da situação no último momento antes do desmaio. Quem consegue, avança no jogo.

No mesmo dia do ocorrido, uma tia da garota compartilhou, em seu perfil do Facebook, uma publicação lamentando a morte da sobrinha e fazendo um apelo para que o caso seja compartilhado.

"Olá a todos. Meu nome é Lali. Torno público o que estou vivendo. Essa é a Milagros, minha sobrinha, que hoje (sexta-feira) perdeu a vida fazendo um desafio do TikTok. Por favor, peço que compartilhem. Minha família e eu não temos consolo", afirmou Laura Luque.



Apesar do relato da tia, o jornal argentino La Nacion divulgou que investigadores da Justiça argentina ainda não confirmam que a morte de Milagros tenha relação com o "desafio do apagão".

Fontes da investigação apontaram que Milagros filmou sua morte. No celular da vítima foi encontrado o episódio trágico registrado com a câmera do celular. Porém, nas perícias realizadas no celular da garota não foram encontrados indícios que a jovem teria recebido um link por WhatsApp para participar de uma filmagem grupal e fazer o desafio, reforça o jornal La Nacion.

Os investigadores apontaram que, dado o estado de desespero, os familiares poderiam ter relacionado a morte da menina de 12 anos com o desafio do TikTok. A causa da morte vem sendo investigada como suicídio.

A Justiça ordenou uma nova perícia do celular. Segundo fontes do La Nacion, serão analisados o histórico e a atividade de Milagros nas redes sociais.

